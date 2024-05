Bis zum Ende der Nacht – die aktuelle Single von Mosaique

Ein alter Hit in neuem Gewand

Mit dieser Neuauflage ihres Titels zur WM 2014 werden MOSAIQUE (Gabi & Ralf) die lauen Sommernächte und die EM-Partys so richtig anheizen.

Wir leben in einer Zeit, in der Hits aus „alten“ Tagen im neuen Gewand wieder die Tanzflächen füllen. Wenn sie gut gemacht sind, warum nicht, sagt Ralf von MOSAIQUE, der den deutschen Text zu diesem Welthit beigesteuert hat.

Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde dieser Titel im Wörle Musicland in Baisweil.

MOSAIQUE starteten einst ihre musikalische Karriere mit einem Covertitel. Ganz unverhofft wurden sie von SAT1 zur Morning Star Show eingeladen und interpretierten damals von Chris Norman und Suzie Quattro den Titel „Stumblin‘ in“ in der Originalversion. Nach dem Gewinn des Wettbewerbs veröffentlichten sie später auch sehr erfolgreich die deutsche Version „Schau mal herein“.

Es ist kaum zu glauben, sagt Gabi, dass heute die Originalversion des Hits aus den 70er erneut in den deutschen Charts Topplatzierungen einnimmt. Wenn wir uns an das Jahr 2014 und die WM zurückerinnern, dann denken wir vor allem an unseren Titel von damals, den wir erstmals auf Malle veröffentlicht und auf der Bühne interpretiert haben, so Gabi Kleisinger. Wenn wir heute die Vorfreude auf die EM im eigenen Land spüren, so glauben wir, dass wir mit „Bis zum Ende der Nacht“ den passenden Titel haben, der einfach in diese Zeit passt und wieder gespielt werden muss, ergänzt Ralf.

Wir hoffen auf ein gutes Airplay des Titels und natürlich auch darauf, dass es „Bis zum Ende der Nacht“ in die Tagesrotationen div. Programme schaffen wird.

Wir freuen uns sehr darauf und danken allen Programmverantwortlichen schon jetzt für ihre Unterstützung, sagen Gabi & Ralf.

Weitere Infos über MOSAIQUE unter: www.duo-mosaique.de und bei Ihnen in den sozialen Medien

Mosaique – Bis zum Ende der Nacht

VERLAG: Bleu Blanc Rouge Editions / Roba Musik Verlag GmbH

Label: REK-Music

Labelcode: LC 29675

Text: Ralf: Kleisinger

Produktion: Wörle-Musicland

VÖ-Datum: 10. Mai 2024

Original: A. I. E (a Mwana)

Quelle: Büro Duo Mosaique

