Die aktuelle Single von Feller & Feller – verpasst, verschenkt

Eine Neuauskopplung aus ihrem aktuellen Album

Mit der Single „Verpasst, verschenkt“ folgt eine weitere Auskopplung aus ihren gerade erschienenen Album „Es wird Herzen regnen“. Aus der Idee „Verpasst,

verschenkt“ hat Norbert Endlich mit Feller & Feller eine rhythmische

Liebeserinnerung produziert. Tanzbar und fröhlich, aber zugleich mit etwas

Melancholie, kommt dieser Song den so „Verschmähten“ entgegen.

Wer hat nicht schon einmal in jungen Jahren in einer Partnerschaft eine große Liebe im erzen verspürt und dann nahm das Leben doch einen anderen Lauf. Wer weiß, was geworden wäre? Grund genug, das einmal in einem Song deutlich zu machen.

Das nördlichste Schlagerduo Deutschlands stimmt hiermit die Schlagerfamilie

Fröhlich.

Feller & Feller – verpasst, verschenkt

ISRC – DE A65-20-99992

Label und Labelcode: Monopol, LC 13414 WWM – MONOPOL

Text: Norbert Endlich, Musik: Norbert Endlich

Musikverlag: Endlich Musikverlag – WWM UNIKAT MV

Mehr Infos über die Künstler gibt es im Internet bei ihnen auf www.fellerundfeller.de und bei Ihnen in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: Büro Feller & Feller

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

