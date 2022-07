Die neue Single von Dietmar Fauser – Rote Abendsonne

Neue Lieder des fröhlichen Schwaben

Das Musikvideo wird Ende Juli 2022 bei Youtube zu sehen sein.

Produzent und Komponist Dietmar Fauser hat mit seiner neuen Musik-Produktion wieder

3 wunderschöne Songs auf den Schlagermarkt geschickt. „Rote Abendsonne“, „Tränen aus Kristall“ und „Verbotene Liebe“ heißen diese Schlagermelodien. Die „Rote Abendsonne“ ist davon die aktuelle Radiosingle.

Er war schon mit seinen Liedern in unzähligen deutschen Fernsehshows dabei von

SWR-RTL-SAT1-ARD usw.

Er möchte mit seinen schönen Melodien und tollen Texte die

Menschen begeistern in dieser schweren Zeit etwas Freude und

Lebensgefühl zurück zubekommen.

Der nette Schwabe ist ein lebenslustiger Mensch der einfach nur

seinen Traum leben möchte.

Im Herbst 2022 ist er im Studio in Graz und nimmt mit 2 bekannten

Produzenten ein CD-Album auf.

Dietmar Fauser kann man ab August buchen über die

Telefon-Hotlines 07123-932640 oder 01725115845.

Rote Abendsonne – Musik: Enrico Falconi; Text: Ronny Weiland

Verbotene Liebe – Musik: Enrico Falconi; Text: Klaus Jürgen Jacob

Tränen aus Kristall – Musik: Enrico Falconi; Text: Ronny Weiland

LC 18643, Sinfonia Sound Atelier

Mehr Infos zu Dietmar Fauser gibt es bei ihn in den sozialen Medien

Kontakt zum Künstler:

Dietmar Fauser

Neckartenzlinger Str. 42

72658 Bempflingen

Telefon 07123-932640 und 0172-5115845

Mail: faudie@gmx.de

Quelle: Büro Dietmar Fauser

