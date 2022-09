Deinland: Neues Solar-Start-up gegründet

Entwicklung von PV-Projekten soll durch den Einsatz moderner Technologien und neue Ansätze beschleunigt werden

Hamburg, 29. September 2022 – Die Deinland Solar Development GmbH mit Sitz in Hamburg gibt ihre Gründung bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, unter der Leitung von Gründer und CEO Hanno Schoklitsch, die Entwicklung von PV-Projekten von der Planung bis zu Inbetriebnahme durch moderne Technologien und neue Ansätze zu beschleunigen. Dabei fokussiert sich Deinland sowohl auf vertikale und horizontale Dachanlagen auf Gewerbeimmobilien als auch auf kleine und mittelgroße Freiflächen-Solarparks.

«Wir können unsere ambitionierten Ausbauziele in Deutschland nicht erreichen, wenn wir so weitermachen wie bisher,» so Hanno Schoklitsch. «Um die angestrebten Ausbauzahlen zu erreichen, müssen wir die Art und Weise, wie wir neue PV-Projekte planen und umsetzen, revolutionieren und Potenziale heben, die bisher brach liegen.»

Neue Assetklasse für die Immobilienwirtschaft

Insbesondere Dachflächen auf Gewerbeimmobilien bieten ein enormes Potenzial für den Ausbau von Solaranlagen. Bisher war die Investition aber sehr aufwendig und bot Immobilieninvestoren zu wenig finanzielle Anreize. Deinland löst dieses Dilemma: Mit Deinland Immo-PV können sich Immobilienunternehmen die Möglichkeit der SFDR-Fonds nach Artikel 9 zu Nutze machen. Sie erhalten dadurch eine unkomplizierte und finanziell attraktive Lösung aus Expertenhand. Die eigene Dachanlage kann als Produkt veräußert werden, ohne dass Immobilieninvestoren viel Zeit und Ressourcen aufwenden müssen.

Industrialisierung des Entwicklungsprozesses

Freiflächen-Solarparks sind bereits ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung. Ihre Entwicklung dauert aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren und Planungsprozesse aber noch zu lange. Insbesondere bei der Anlagenplanung kann massiv Zeit eingespart werden: Es existieren bereits die nötigen Technologien, um Planungs- und Entwicklungsprozesse zu industrialisieren und damit zu beschleunigen. Deinland will diese Technologien einsetzen, um insbesondere den Ausbau kleiner und mittelgroßer Freiflächen-Solarparks schneller voranzutreiben. Digitale Innovationen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Deep Learning und Image Recognition helfen nicht nur bei der Identifizierung von geeigneten Flächen, sondern auch bei einer effizienten, modular aufgebauten Anlagenplanung. „Dadurch können wir kosteneffizient mehr Projekte in kürzerer Zeit planen und umsetzen. ,Tech made in Germany‘ wird damit ein wesentlicher Teil der Energiewende“, so Schoklitsch.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden sich auf https://deinland.solar/.

