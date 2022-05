Neues Beratungsportal bei Schulden gestartet – Start-Up bietet Schuldenbereinigung über das Internet an

SCHULDLOS – digitale Schuldenberatung für internetaffine Verschuldete. Über ein datengesichertes Portal wird ein Schuldenbereinigungsplan erarbeitet sowie die Kommunikation mit Gläubigern abgewickelt.

In Deutschland sind derzeit rund 6 Millionen Bürger:innen überschuldet. Nicht überraschend ist, dass die große Mehrheit der Schuldner eher internetaffin ist. Ein steigender Anteil der Schulden ist durch Onlinekäufe oder digitale Dienste entstanden. Die Idee des Münchner Start-Ups SCHULDLOS GmbH ist, die digitalen Verbindungen auch zur Entschuldung zu nutzen. So schnell man sich etwa durch Ratenzahlungen digital verschulden kann, so zügig kann jetzt auch der Prozess der Schuldenbereinigung angestoßen werden. Damit ist die Schuldenbefreiung nur einen Klick entfernt.

Der Beratungsprozess unterteilt sich in unterschiedliche Bausteine: Forderungsaufstellung, Schuldenbereinigungsplan, eine oder mehrere Einigungsrunden und, falls nötig, Insolvenzantrag.

Die gesamte Kommunikation mit den Gläubiger:innen übernimmt SCHULDLOS. Mit den Klient:innen erfolgt die Zusammenarbeit optional über ein datengesichertes Portal, das diesen die nötigen Schritte transparent erklärt und Einsicht in ihre Akten ermöglicht.

Zusätzlich haben die Klient:innen per Videocall Zugang zu ihren persönlichen Berater:innen. Ein wichtiger Faktor, sagt SCHULDLOS-Gründer David Hoeflmayr: „Der hohe Digitalisierungsgrad erlaubt uns, aktuelle Gläubigeranalysen und die neueste Rechtsprechung in den Verhandlungen einzusetzen – und unseren Berater:innen, sich ganz auf die Klient:innen zu konzentrieren.“ Die Verschuldeten sparen sich den langwierigen Gang zu einer Beratungsstelle und sind aktiv an der Schuldenbereinigung beteiligt.

Schuldnerberatung neu gedacht

Da mit SCHULDLOS alles digital abgewickelt wird, erfolgt die Einigung mit den Gläubiger:innen schneller und effizienter als auf analogem Weg. Die Schuldenbereinigung kann bereits in wenigen Wochen abgeschlossen sein, abhängig nur von der Antwortzeit der Gläubiger:innen. SCHULDLOS-Gründer Markus Libera: „Wir wollen bei den Verschuldeten Hemmschwellen abbauen, damit diese schon früher Hilfe annehmen. Unsere Klient:innen begleiten wir transparent, rechtlich fundiert, sicher und zu einem minimalen Preis durch den Schuldenbereinigungsprozess.“

Über SCHULDLOS

Die SCHULDLOS GmbH wurde Ende 2021 in München gegründet und ist seit Mai 2022 als staatlich zugelassene „Geeignete Stelle“ i.S.v. § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO tätig. Als Social Start-Up im Bereich Legal Tech bietet es digitale Leistungsbausteine zur Schuldenbereinigung an und richtet sich insbesondere an internetaffine Verschuldete. Die Gründer arbeiten seit über 20 Jahren im Umfeld der Thematik – Dr. David Hoeflmayr als Finanz- und Sanierungsexperte und Markus Libera als Fachanwalt für Insolvenzrecht. Ihr Ziel ist es, Verschuldeten schnell, zuverlässig und nachhaltig bei der Bereinigung ihrer Schulden zu helfen.

Weitere Informationen auf https://schuldlos.de/

