Cloudbrink stellt „persönliches SASE“ vor

Lösung für hybride Arbeitskräfte behebt Probleme mit der Leistung und Komplexität

Cloudbrink, Anbieter von Hybrid Access as a Service, hat die erste „persönliche SASE-Lösung“ für hybride Arbeitskräfte vorgestellt und erweitert seine leistungsstarke ZTNA-Plattform um Internet-Sicherheitsfunktionen.

Die neue Internet-Sicherheitsfunktionalität ergänzt die im Dezember eingeführte Firewall-as-a-Service-Lösung. Die neuen Features vervollständigen eine Reihe von SASE-Kernfunktionen, die hybriden Anwendern einen sicheren Hochleistungszugang zu Web-, SaaS-, Cloud- und On-Premise-Anwendungen über jede Netzwerkverbindung und ohne Hardware-Abhängigkeit ermöglichen.

Unternehmen und Remote-Mitarbeiter haben bei der Anbindung heute vor allem mit zwei Problemen zu kämpfen. Das eine sind „Proxy“-Lösungen, die die Anwendungsleistung in dem Moment, in dem sie eingesetzt werden, stark beeinträchtigen. Zum anderen handelt es sich bei SASE in der Regel um eine lose Integration mehrerer Produkte, was dazu führt, dass Kunden mehrere Policy Engines, verschiedene Konsolen für die Sichtbarkeit, inkonsistente Benutzererfahrungen und damit einhergehend einen erheblichen Verwaltungs- und Lizenzierungsaufwand bewältigen müssen.

Prakash Mana, CEO von Cloudbrink, erläutert: „Selbst Gartner, der Erfinder des Begriffs SASE, erkennt an, dass es für Unternehmen zu komplex, zu schwierig und zu teuer geworden ist, eine SASE-Architektur einzusetzen. Organisationen müssen schneller auf das aufkommende ,Coffee-Shop-Networking-Modell‘ umsteigen, das leichtgewichtige, anpassungsfähige Netzwerklösungen im Unternehmen bereitstellt und die komplexe Netzwerkinfrastruktur beseitigt, die typischerweise mit Büroumgebungen in Unternehmen verbunden ist.

Dies ist umso wichtiger, wenn es um hybride Arbeitsformen geht, bei denen Sicherheit, Leistung, Flexibilität und Portabilität entscheidend sind. Wir haben die Sicherheit verlagert und die Kernfunktionalität von SASE in einen echten SaaS-Service integriert, der auf dem Verbrauch pro Benutzer basiert, so dass User nahtlos auf Anwendungen zugreifen können und die Bereitstellung und Verwaltung für die IT-Abteilung bemerkenswert einfach ist.“

Die neuen und erweiterten Funktionen ermöglichen nun die Durchsetzung einer einzige Richtlinie für Sicherheit und Netzwerk für eine einfache Verwaltung und basiert auf einer einzige App für alle Funktionen vom Hochleistungszugang über persönliches SD-WAN, Zero-Trust-Sicherheit und Internetsicherheit bis zur Überwachung der digitalen Erfahrung. Die Lösung bietet eine vollständige und zentralisierte Transparenz über das Netzwerk, die Benutzer und die Anwendungen, auf die sie zugreifen sowie einen einheitlichen Zero-Trust-Sicherheits-Stack mit Benutzerauthentifizierung, Gerätestatus, granularem rollenbasierten Least Privilege Access und SDP-konforme Sicherheit.

Mauricio Sanchez, Senior Research Director, Enterprise Networking and Security bei der Dell’Oro Group, ergänzt: „Bei vielen SASE-Lösungen für Remote-Benutzer steht die Sicherheit oft im Schatten der Vernetzung. Damit Remote-User jedoch ein positives Erlebnis und robuste Sicherheit genießen können, müssen Hochleistungsnetzwerke und strenge Sicherheitsmaßnahmen gleichermaßen berücksichtigt werden. Eine wirklich effektive SASE-Lösung integriert diese Elemente nahtlos und unterstützt die Anforderungen der hybriden Belegschaft.“

Karl Gouverneur, ehemaliger F100-CIO, fügt hinzu: „CIOs wollen das SASE-Versprechen integrierter Netzwerke und Sicherheit, aber sie suchen nach dem einfachen Knopf. Herkömmliche SASE-Angebote von einem einzigen Anbieter sind oft ein teurer, übermäßig komplexer Flickenteppich aus zugekauften Produkten, während Lösungen von mehreren Anbietern ebenfalls Komplexität in die Umgebung bringen, auf ständiges Hin- und Herschieben angewiesen sind und weitere Integration erfordern. Dies ist aus meiner Sicht die erste Lösung, die die notwendigen modernen und integrierten SASE-Funktionen in einer einzigen Unit bereitstellt und dabei selbst über unzuverlässige Netzwerkverbindungen eine hohe Leistung bietet.“

