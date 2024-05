Nabenhauer GmbH & Co. KG fördert persönliches Wachstum und professionellen Fortschritt

Fachkräfte für Kundendienst-Koordination gesucht

Meßkirch im Mai 2024 – Die etablierte Nabenhauer GmbH & Co. KG, ein führendes Unternehmen mit eindrucksvoller Tradition in Heizung, Bad und Sanitär, ist aktiv auf der Suche nach engagierten Bürokaufleuten für den Bereich Kundendienst-Koordination. Diese Position bietet attraktive Arbeitsbedingungen, zukunftssichere Entwicklungspotenziale und ein produktives Arbeitsumfeld. Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist auf der Suche nach engagierten und kompetenten Bürokaufleuten zur Verstärkung ihrer Kundendienst- und Serviceabteilung. Die Bewerber sollten eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Koordination von Service- oder Kundendienstteams haben. Zusätzlich sollten sie teamfähig sein und Kenntnisse im Umgang mit MS Office-Anwendungen haben, organisiert arbeiten können und stark in der Kommunikation und Kundenorientierung sein.

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG bietet eine spannende und vielfältige Arbeit in einem motivierten Team, Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung, attraktive Vergütung und Sozialleistungen. Die Unterstützung innerhalb des Unternehmens ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Potenziale voll auszuschöpfen und ihre Karriereziele zu erreichen. Manuel Nabenhauer, der Ansprechpartner für weitere Informationen und Bewerbungen, freut sich bereits auf die Bewerbungen engagierter Kandidaten. Hier mehr erfahren: https://jobs.nabenhauer.de/jobs/stellenzeige-kaufmaennische-angestellte-angestellter-fuer-koordination-kundendienst-elektriker-m-w-d/

Die Hauptverantwortung der neuen Stelle wird die Koordination der Sanitär-Kundendienst- / Serviceabteilung sein. Dazu gehören die Erstellung von kundenorientierten Angeboten, die Beschaffung von Material und Ersatzteilen, die Abrechnung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Kommunikation mit Kunden per Telefon und E-Mail. Darüber hinaus sind unterstützende Tätigkeiten im Büro Teil der Aufgabe. Hier mehr erfahren: https://jobs.nabenhauer.de/jobs/stellenzeige-kaufmaennische-angestellte-angestellter-fuer-koordination-kundendienst-elektriker-m-w-d/

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist bekannt für ihre starken und engagierten Teammitglieder und bietet ein angenehmes Arbeitsumfeld, das wertschätzende Teamarbeit, persönliches Wachstum und professionellen Fortschritt fördert. Als ein führender Akteur in Heizung, Bad und Sanitär im Landkreis Sigmaringen, ist das Unternehmen stolz auf seine langjährige Tradition und sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit.

Die Mission der Nabenhauer GmbH & Co. KG ist es, den Kunden maßgeschneiderte Lösungen von höchster Qualität anzubieten, die ihre Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Das Streben nach Exzellenz in allen Bereichen und die Durchführung jedes Projekts mit höchster Präzision und Sorgfalt sind zentrale Werte. Durch langjährige Erfahrung und Fachkenntnisse wird die Nutzung innovativer Technologien und Materialien angestrebt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Stolz liegt darin, dass die Arbeit dazu beiträgt, dass Räume nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sind. Die Mission besteht darin, die Erwartungen zu übertreffen und langfristige Beziehungen zu Kunden aufzubauen, basierend auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und erstklassigem Service.

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG steht für Qualität, Tradition und Engagement. Mit der klaren Mission, hervorragenden Service zu bieten, freut sich das Team auf neue Mitglieder im dynamischen und erfahrenen Team.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nabenhauer GmbH & CO. KG

Herr Manuel Nabenhauer

Weidenäcker 4

88605 Meßkirch

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7575/92180

fax ..: +49 (0) 7575 / 9218 – 25

web ..: https://jobs.nabenhauer.de

email : info@nabenhauer.de

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist der zuverlässige Experte für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungssysteme sowie die Gestaltung von Badezimmern. Mit über 175 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf und Stockach. Nabenhauer GmbH & Co. KG legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort, Effizienz, Schönheit und Nachhaltigkeit vereinen.

Pressekontakt:

Nabenhauer GmbH & CO. KG

Herr Manuel Nabenhauer

Weidenäcker 4

88605 Meßkirch

fon ..: +49 (0) 7575/92180

web ..: https://jobs.nabenhauer.de

email : info@nabenhauer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

