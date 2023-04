Die Master Life Days: Eine einzigartige Erfahrung für persönliches Wachstum

Das meistgebuchte Event Europas öffnet dieses Jahr nur einmal seine Pforten für Menschen, die ihr Leben verändern möchten.

Auch wenn mitunter Kritik am Trend zu Coaching Events zu gehen laut wird, der Erfolg zeigt deutlich, dass sich der Weg lohnt. Marko Slusarek und sein Team motivieren nicht nur, sondern unterstützt nachhaltig dabei, die notwendigen Schritte zu erlernen und erfolgreich umzusetzen. Das am 26. Und 27. August 2023 stattfindende Event bietet auch die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entdecken. Die persönlichen Ziele werden klar und was gerade noch weit entfernt schien, rückt in erreichbare Nähe. Die Master Life Days stehen dafür, das eigene Leben zu etwas ganz Besonderem zu machen und mit der entsprechenden Formel nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

WER SEHNT SICH NICHT NACH EINEM GLÜCKLICHEN UND ERFÜLLTEN LEBEN?

Das Streben nach Glück ist von den Vereinten Nationen als grundlegend menschliches Ziel anerkannt worden. Doch nicht nur die menschlich gegebene Suche nach dem Glück sorgt dafür, dass Menschen sich auf die Suche nach Erfüllung machen. Es gibt nicht nur viele, sondern auch sehr unterschiedliche Gründe, die einen Anlass bieten, sich mit dem Lebensweg und durchaus auch mit der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. Ob schicksalshafte Ereignisse oder einfach der Wunsch nach Veränderung, oft fehlt es an der notwendigen Klarheit und einem passenden Plan, um merkliche Änderungen vorzunehmen. In der Geschäftswelt sind Mentoren und Trainer bereits lange etabliert. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es optimal ist, von dem Wissen und der Erfahrung erfolgreicher Menschen zu profitieren.

Doch nicht nur im Business ist Unterstützung durch kompetente Personen eine maßgebliche Hilfe. Marko Slusarek weiß, dass geschäftlicher Erfolg ohne Frage ein Baustein für ein glückliches Leben ist, doch es ist nur einer im Bauwerk des Lebens. Nicht umsonst gibt es das altbekannte Sprichwort, dass Geld allein nicht glücklich macht. Ein glückliches und zufriedenes Leben besteht aus unterschiedlichen Komponenten, von denen nicht nur eine in den Fokus gerückt werden sollte. Grundlegend werden fünf Bereiche definiert, die für unser Glück zuständig sind.

* Freude, Liebe und Zuwendung bringen positive Emotionen in das Leben. Sie leisten einen großen Beitrag zu dem Gefühl, glücklich zu sein.

* Aber auch Engagement spielt eine Rolle. Etwas in seinem Leben zu finden, das einen mit Energie erfüllt und Spaß bereitet, ist eine antreibende Kraft.

* Die menschlichen Beziehungen besitzen ebenso ihren Anteil am erstrebten Glücklich sein. Herzliche Kontakte und Menschen, die wohlgesonnen und freundlich sind, beeinflussen das Gefühlsleben nachhaltig.

* Menschen streben nach einem Sinn in ihrem Leben. Ziele zu finden und einen Beitrag zu Entwicklungen leisten zu können, liefert daher einen wichtigen Lebensbaustein.

* Der gesunde Wunsch, erfolgreich in dem zu sein, was man macht, gehört ebenso zum Streben der Menschen.

Es sind also mehrere Komponenten, die bei einer Lebensänderung berücksichtigt und angeschaut werden müssen. Doch das Fundament besteht aus dem richtigen Mindset.

MIT DEM RICHTIGEN MINDSET ZIELE ERREICHEN

Das richtige Mindset ist eine inzwischen gebräuchliche Aussage. Doch was ist damit eigentlich gemeint?

Der Begriff bezieht sich auf die Einstellung, Denkweise und Überzeugungen einer Person. Das Mindset beschreibt die Art und Weise, mit der man sich selbst wahrnimmt und die Welt interpretiert. Die Denkweise und Lebenseinstellung nimmt großen Einfluss darauf, wie wir mit Herausforderungen und Schwierigkeiten umgehen. Nicht nur im beruflichen Bereich ist das Mindset von Bedeutung, sondern ebenso in privaten Bereichen. Die richtige Einstellung hilft dabei, das Selbstvertrauen zu stärken. Ebenso werden die Motivation und Resilienz verbessert. Mit der richtigen Einstellung können negative Gedanken und Hürden überwunden werden, die das eigene Wachstum und die Entwicklung ausbremsen.

Wer bereits mit den Coachings von Marko Slusarek Erfahrung gemacht hat weiß, welche positiven Auswirkungen die Änderung der mentalen Haltung mit sich bringt.

DIE MASTER LIFE FORMEL

Lebenserfahrung und Knowhow haben dazu beigetragen, dass Marko Slusarek und sein Team anderen Menschen beim Verwirklichen ihrer Vorstellungen ergebnisorientiert helfen können. Dabei fließt auch die sich als sehr erfolgreich bewiesene Master Life Formel ein. Mit ihr bekommt man Tools und Methoden an die Hand, die das Glück in allen Lebensbereichen greifbar macht. Ob das Lösen von Blockaden oder mangelnde Motivation, mit den fundierten Verfahrensweisen lassen sich die Lebensbausteine zu dem Meisterwerk zusammensetzen, das man sich wünscht. Einem glücklichen und erfüllten Leben steht nichts mehr im Weg, wenn die innere Stimme der unangebrachten Kritik abgestellt und man den Weg der Investition in sich selbst beschreitet.

DIE MASTER LIFE DAYS: EINE UNVERGESSLICHE ERFAHRUNG FÜR DIE TEILNEHMER

Wer sich in Eigenleistung ein neues Leben erschafft, der weiß, womit Menschen zu hadern haben und wie sie ihre Situation ändern können. Vielfach haben Marko Slusarek und sein Team bereits bewiesen, dass sie nicht nur selbst erfolgreich mehrere Firmen aufgebaut haben. Auch die Teilnehmer der Coachings berichten von lebensverändernden Erlebnissen, nachdem sie die Master Life Formel in ihr Leben integriert haben.

FÜR WEN IST DAS MASTER LIFE EVENT GEEIGNET?

Die Master Life Days richten sich an Menschen, die den tiefen Wunsch nach Veränderung und Glück in ihrem Leben verspüren. Sei es beruflicher Erfolg, Gesundheit oder erfüllende Beziehung: Master Life umfasst alle Lebensbereiche. Persönliche Lebensvisionen werden definiert und die Basis gelegt, um das Mindset auf Erfolg einzustellen. In einer fantastischen Gemeinschaft wird während der Veranstaltung, das eigene Potenzial entdeckt und auch erfahren, wie es ausgeschöpft werden kann. Glücklich sein und das in allen Aspekten des Lebens, wird bei diesem Ereignis groß geschrieben. Doch eines ist wichtig: Es braucht die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen.

Events und Coachings zur persönlichen Entwicklung mögen in der Kritik stehen. Das Beste aus seinem Leben zu machen, sollte es jedoch nicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Master Life Empire

Herr Marko Slusarek

Westwall 19

39576 Stendal

Deutschland

fon ..: +49 3931 3543001

web ..: https://markoslusarek.de/

email : kundenservice@master-life-akademie.de

Marko Slusarek ist Gründer und Geschäftsführer der Master Life Empire GmbH. Gemeinsam mit Jessica Ebert coacht er Menschen und bringt sie persönlich sowie auch geschäftlich auf das nächste Level. Der ehemalige Pförtner hat sich seit 2013 ein Millionen-Business aufgebaut, wo er seine Erfahrungen und Strategien mit den Coaching-Teilnehmern teilt

Pressekontakt:

Master Life Empire

Herr Marko Slusarek

Westwall 19

39576 Stendal

fon ..: +49 3931 3543001

email : pr@marko-slusarek-coaching.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tudor Gold bereitet das 2023er Explorationsprogramm auf den Treaty Creek Konzessionsflächen im Nord-Westen von British Columbia vor Movellas Motion-Capture-Software Xsens ermöglicht Durchbruch bei Krankheitsdiagnose