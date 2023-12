Nabenhauer GmbH & Co. KG prägt die Zukunft der Sanitärindustrie! Werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams!

Wachstum und Innovation

Meßkirch im Dezember 2023 – Die Nabenhauer GmbH & Co. KG wächst unaufhaltsam und blickt auf eine beeindruckende Firmengeschichte zurück – sie steht für Qualität und Tradition seit 1845! Insbesondere im Bereich Bad und Sanitär sieht die Firma

hervorragende Perspektiven. Im Gegensatz zu vielen kleinen Handwerksbetrieben, die Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden und möglicherweise vom Markt verschwinden, gewinnen größere Unternehmen wie Nabenhauer GmbH & Co. KG immer mehr an Bedeutung und Marktanteilen. Der heutige demographische Wandel erfordert jedoch ein altersgerechtes Umfeld, insbesondere ein barrierefreies Badezimmer mit ebenerdiger Dusche. Hier ist die Nabenhauer GmbH & Co. KG nahezu unschlagbar, da sie die Koordination vieler Gewerke in der Komplettbadsanierung perfekt beherrscht. Das Unternehmen expandiert weiterhin und ist auf der Suche nach motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: https://jobs.nabenhauer.de

Aber das ist noch nicht alles! Das Unternehmen gestaltet aktiv die Wärmewende, um den Planeten für zukünftige Generationen lebenswert zu erhalten. Nachhaltiges Heizen von Gebäuden ist das Ziel und die Firma baut regenerative Energiesysteme und effiziente Heizungssysteme ein. Dabei leistet sie einen bedeutenden Beitrag zur Bewältigung dieser Mammutaufgabe. Es werden attraktive Stellenangebote in verschiedenen Bereichen, wie Vertrieb, Installation, Montage und Kundendienst angeboten. Aktuelle Stellenausschreibungen umfassen unter anderem Positionen als Elektrotechniker, Anlagenmechaniker sowie kaufmännisches Personal für die Koordination im Kundendienst Sanitär. Zudem gibt es Ausbildungsstellen zum Anlagenmechaniker SHK. Nabenhauer GmbH & Co. KG lädt alle interessierten Fachkräfte ein, Teil des erfolgreichen Teams zu werden und einen Beitrag zum weiteren Erfolg des Unternehmens zu leisten. Weitere Informationen

zu den aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter: https://jobs.nabenhauer.de

Mit ihrer langjährigen Erfahrung ist Nabenhauer GmbH & Co. KG ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf und Stockach. Die Zukunft scheint der Firma vielversprechend zu sein, und das Team der Nabenhauer GmbH & Co. KG verbindet das Moderne mit der Tradition

und freut sich, neue Mitarbeiter begrüßen zu dürfen, die diesen Weg

mitgestalten möchten.

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist der zuverlässige Experte für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungssysteme sowie die Gestaltung von Badezimmern. Mit über 175 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf und Stockach. Nabenhauer GmbH & Co. KG legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort, Effizienz, Schönheit und Nachhaltigkeit vereinen.

