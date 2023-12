Nabenhauer GmbH & Co. KG sucht neue Mitarbeiter für Expansionspläne auf dem Vormarsch im Jahr 2024

Explosives Wachstum und beeindruckende Erfolge

Meßkirch im Dezember 2023 – Die Nabenhauer GmbH & Co. KG kann auf eine über 175-jährige Handwerksgeschichte zurückblicken und hat sich als Familienunternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. 2008 verstärkte Manuel Nabenhauer als Vertreter der 6. Generation das Unternehmen. Heute beschäftigt die Firma stolze 40 Mitarbeiter und ist ein etablierter Name in der Region. Die Erfolgsgeschichte setzt sich auch im Bereich der Ausstellung fort. 2015 wurde die Ausstellung „Bäderwerkstatt“ erweitert, um den Kunden ein noch umfassenderes Erlebnis bieten zu können. Seit 2019 besteht die Geschäftsleitung auch aus Florian Armbruster, was die stetige Expansion weiter vorantreibt. Mit rund 40 Mitarbeitern ist Nabenhauer GmbH & Co. KG bestens gerüstet, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Firma Nabenhauer GmbH & Co. KG begann mit 18 Team-Mitgliedern im Jahr 1995. Bis 2008 wuchs das Team auf 30 motivierte Mitarbeiter an, und schließlich, im Jahr 2023, konnte die Firma stolze 40 Mitglieder im Team begrüßen. Beeindruckend ist auch der Neubau, der Platz für bis zu 50 neue Kollegen bieten soll. Um diesen Wachstumskurs fortzusetzen, sucht Nabenhauer GmbH & Co. KG motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen zu den aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter: https://jobs.nabenhauer.de

Das Unternehmen bietet attraktive Stellenangebote in verschiedenen Bereichen an, darunter Vertrieb, Installation, Montage und Kundendienst. Aktuelle Stellenanzeigen umfassen unter anderem Positionen als Elektrotechniker, Anlagenmechaniker sowie kaufmännisches Personal für die Koordination im Kundendienst Sanitär. Zudem gibt es Ausbildungsstellen zum Anlagenmechaniker SHK.

Auch der Umsatz von Nabenhauer GmbH & Co. KG hat sich über die Jahre hinweg beachtlich entwickelt. 2008 betrug der Umsatz 2,2 Millionen Euro, der dann bis 2010 auf 3,3 Millionen Euro stieg. Im Jahr 2020 erreichte das Unternehmen bereits 5,2 Millionen Euro Umsatz und bis 2022 wuchs dieser auf 6,7 Millionen Euro an. Diese beeindruckende Entwicklung belegt die Qualität und den Erfolg des Unternehmens.

Nabenhauer GmbH & Co. KG lädt alle interessierten Fachkräfte ein, Teil des erfolgreichen Teams zu werden und einen Beitrag zum weiteren Erfolg des Unternehmens zu leisten. Weitere Informationen zu den aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter: https://jobs.nabenhauer.de

Nabenhauer GmbH & Co. KG, der zuverlässige Experte für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungssysteme sowie die Gestaltung von exklusiven Badezimmern, blickt auf über 175 Jahre Erfahrung zurück und ist damit ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf und Stockach. Die Reise der Firma ist geprägt von stetigem Wachstum und beeindruckenden Entwicklungen.

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist der zuverlässige Experte für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungssysteme sowie die Gestaltung von Badezimmern. Mit über 175 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf und Stockach. Nabenhauer GmbH & Co. KG legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort, Effizienz, Schönheit und Nachhaltigkeit vereinen.

