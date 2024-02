Robert Nabenhauer erreicht mit Nabenhauer Verpackungen einen vermittelten Umsatz von 12,5 Mio. Euro!

Mit der 100% Zufriedenheitsgarantie von Nabenhauer Consulting können Kunden sicher sein, dass sie Ideen und Unterstützung für ein gesundes Wachstum ihres Unternehmens erhalten

Steinach im Februar 2024 – Robert Nabenhauer, ehemaliger Gründer und Geschäftsführer von Nabenhauer Verpackungen, kann auf einen beachtlichen Erfolg zurückblicken. Sein höchster Stand bei der Handelsvertretung war vermittelter Umsatz von 12.5 Mio. Euro

Nabenhauer Verpackungen war ein bedeutendes Unternehmen in der Branche der Verpackungsfolien. Mit innovativen Lösungen und maßgeschneiderten Angeboten konnte das Unternehmen unter der Leitung von Robert Nabenhauer große Erfolge verzeichnen. Der vermittelte Umsatz von 12,5 Mio. Euro war ein Meilenstein und zeugt von der erfolgreichen Arbeit des Teams. Hier mehr erfahren: https://erfolgsein.com/

Nabenhauer Verpackungen hat aufgrund seiner hervorragenden Qualität und hohen Kundenzufriedenheit einen starken Ruf in der Branche aufgebaut.

Nabenhauer Verpackungen war das damalige Unternehmen mit Robert Nabenhauer als Geschäftsführer, aber er ist seit 2011 nicht mehr in der Branche tätig. Er hat sich anderen unternehmerischen Herausforderungen zugewandt und ist weiterhin erfolgreich in der Beratungsbranche aktiv. Mit Nabenhauer Consulting bietet er mittelständischen Unternehmen kompetente Unterstützung und Beratung in den Bereichen Marketing und Vertrieb.

Robert Nabenhauer kann stolz auf den damaligen Erfolg von Nabenhauer Verpackungen zurückblicken. Der vermittelte Umsatz von 12,5 Mio. Euro war ein Zeichen für das harte Arbeiten, das Engagement und die Fachkenntnisse des Teams. Nabenhauer Verpackungen hat bewiesen, dass Qualität und Kundenzufriedenheit der Schlüssel zum Erfolg sind.

Nabenhauer Consulting ist ein renommiertes Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Marketing- und Vertriebsstrategien. Robert Nabenhauer und sein Team unterstützen Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen und ihre Umsätze zu steigern. Mit der 100% Zufriedenheitsgarantie von Nabenhauer Consulting können Kunden sicher sein, dass sie Ideen und Unterstützung für ein gesundes Wachstum ihres Unternehmens erhalten, um ihre gesteckten Ziele erfolgreich zu erreichen. Hier mehr erfahren: https://erfolgsein.com/

