Nabenhauer GmbH & Co. KG bricht alle Grenzen und sucht die Superstars für das Büro!

Teamstärke und Dynamik

Meßkirch im Mai 2024 – Es gibt großartige Neuigkeiten, die mit Freude geteilt werden: Die Nabenhauer GmbH & Co. KG expandiert mit einem ungeheuren Tempo und ist stets auf der Suche nach neuen, talentierten Team-Mitgliedern. Aktuell wird nach erstklassigen Bürokaufleuten gesucht, die mit ihrer Handwerkserfahrung und ihrem kaufmännisch-technischen Know-how dem Team einen entscheidenden Schub verleihen können. Für diejenigen, die eine kaufmännische oder technische Ausbildung (einschließlich Sekretariatskünsten) vorweisen und bereits erfolgreich im Handwerksbüroleben navigiert haben, bietet sich hier eine einmalige Gelegenheit.

Die Mission besteht darin, Projekte und Aufträge zu koordinieren, Organisationstalente zu zeigen, den Umgang mit den üblichen MS-Office Produkten zu beherrschen (Excel, Word), Projekte mit Professionalität zu begleiten. Hier mehr erfahren: https://jobs.nabenhauer.de/jobs/kaufmaennisch-technische-angestellte-m-w-d/

Das Team der Nabenhauer GmbH & Co. KG ist ein Ort, an dem Dynamik und Harmonie Hand in Hand gehen. Teamwork wird groß geschrieben und es wird nicht nur eine gerechte Entlohnung angeboten, sondern auch ein hochmodernes Arbeitsumfeld, in dem der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz kommt. Ein zentraler Wert für das Unternehmen ist die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Es wird angestrebt, dauerhafte Arbeitsverträge anzubieten, die Stabilität und langfristige Perspektiven bieten. Diese Bemühungen werden durch die langjährige Treue einiger Mitarbeiter, die die Firma bereits seit stolzen 30 bis 40 Jahren unterstützen, unterstrichen. Die Überzeugung besteht darin, dass eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung entscheidend ist, um langfristige Arbeitsbeziehungen zu fördern. Deshalb wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und den Komfort der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Potenzielle Bewerber werden ermutigt, das Formular mit ihren Daten auszufüllen und gemeinsam mit dem Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft anzustreben. Bei Nabenhauer GmbH & Co. KG wird der Wert der Mitarbeiter geschätzt und attraktive Arbeitsbedingungen mit wettbewerbsfähigen Vergütungen sind die Regel. Zusätzlich gehören betriebliche Altersvorsorge und Jobrad zum festen Bestandteil des Mitarbeiterpakets. Das Team freut sich darauf, neue Mitglieder willkommen zu heißen und gemeinsam neue Höhen zu erklimmen. Zusammen soll Geschichte geschrieben werden.

Weitere Informationen zu den aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter: https://jobs.nabenhauer.de/jobs/kaufmaennisch-technische-angestellte-m-w-d/

Nabenhauer GmbH & Co. KG ist ein angesehenes und dynamisches Handwerksunternehmen, das stolz auf seine 175-jährige Erfahrung und den hohen Standard seiner Produkte und Dienstleistungen ist. Es glaubt an die Kraft der Zusammenarbeit und fördert ein Arbeitsumfeld, das individuelle Entwicklung, Professionalität und gemeinsamen Erfolg unterstützt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nabenhauer GmbH & CO. KG

Herr Manuel Nabenhauer

Weidenäcker 4

88605 Meßkirch

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7575/92180

fax ..: +49 (0) 7575 / 9218 – 25

web ..: https://jobs.nabenhauer.de

email : info@nabenhauer.de

Die Nabenhauer GmbH & Co. KG ist der zuverlässige Experte für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungssysteme sowie die Gestaltung von Badezimmern. Mit über 175 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Heizung, Bad und Sanitär in der Region um Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen, Pfullendorf und Stockach. Nabenhauer GmbH & Co. KG legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Komfort, Effizienz, Schönheit und Nachhaltigkeit vereinen.

