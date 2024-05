Jobcoaching für hochsensible Menschen

Hochsensible benötigen für den beruflichen Wiedereinstieg besondere Unterstützung. Gefördertes Jobcoaching ist eine geeignete Form der Begleitung. Interessenten sollten im Amt nach einem AVGS fragen.

Antje Remke ist hochsensibler Coach und bietet seit 2023 wieder AVGS-Jobcoaching an. Sie hat sich spezialisiert auf hochsensible Menschen. Sie kennt ihre besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse. Das Coaching bietet eine einzigartige Gelegenheit für hochsensible Menschen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und eine neue Perspektive zu finden.

Was ist der AVGS – Coaching?

Der AVGS ist ein Förderprogramm der Arbeitsagentur, das Menschen bei der Jobsuche, beruflichen Neuorientierung oder Existenzgründung unterstützt.

Warum ein AVGS-Coaching speziell für Hochsensible?

o Hochsensible brauchen sehr viel Verständnis für individuellen Herausforderungen

o Hochsensible benötigen Methoden im Umgang mit der Hochsensibilität in beruflichen Kontexten.

o Hochsensible müssen in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden, um ihre vielseitigen Kompetenzen gewinnbringend einsetzen zu können.

Wer kann teilnehmen?

* Hochsensible: in Berlin (live) und deutschlandweit (online)

* Hochsensible: die eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins suchen

* Hochsensible: die ihre ihre Kompetenzen im Berufsleben sinnvoll wollen.

Wie funktioniert es?

* Vorgespräch vereinbaren: kostenfrei

* Entscheiden: passt es miteinander

* AVGS nutzen: Der Gutschein wird von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter ausgestellt.

* Durchführung des Coachings: Individuelle Begleitung für beruflichen Erfolg.

* Umfang: in der Regel 2 Termine pro Woche über einen Zeitraum von 6 -8 Wochen

Weitere Informationen

Besuchen Sie die Website Coaching Denken neu lenken für Details und stellen Sie Ihre Fragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Coaching Denken neu lenken

Frau Antje Remke

Pestalozzistr. 14

13187 Berlin

Deutschland

fon ..: 01797932906

web ..: https://denken-neu-lenken.de/

email : info@denken-neu-lenken.de

Antje Remke gründete 2008 ihr Coaching Unternehmen Denken neu lenken in Berlin Pankow. Seitdem sie weiß, dass sie hochsensibel ist (2015), hat sie viel darüber gelernt und hat sich auf diese Thematik spezialisiert. Sie bietet zur Einzelcoaching und Jobcoaching an. Seit 2020 leitet sie Kurse an verschiedenen Volkshochschulen, um ihr Wissen zu teilen und andere zu bestärken, die Hochsensibilität als Stärke anzunehmen. Sie ist vielseitig unterwegs, um die Hochsensibilität und ihre Bedeutung sichtbarer zu machen. (Fort-und Weiterbildungen für die Tagespflege, Kursleiter*innen, Sozialarbeiter*innen, Ehrenamtliche etc.).

Sie ist Autorin von inspirierenden Gedichten und Texten, die sie bis jetzt in 2 Büchern veröffentlicht hat Wirksame Worte 2021 und Crossover 2022. Immer wieder wird sie zu Lesungen eingeladen und erfreut ihr Publikum mit der Vielfalt an ihren Worten.

Pressekontakt:

Coaching Denken neu lenken

Frau Antje Remke

Pestalozzistr. 14

13187 Berlin

fon ..: 01797932906

email : info@denken-neu-lenken.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Green Bridge Metals schließt endgültige Optionsvereinbarung auf erstklassiges Kupfer-Nickel-Explorationsportfolio im Duluth-Komplex in Minnesota ab