Storyblok nimmt Platz 2 in Headless CMS – Rating von Jamstack-Umfrage 2022

Stone Labs freut sich, die aufregende Nachricht zu teilen, dass Storyblok in der kürzlich veröffentlichten Jamstack-Umfrage 2022 von Software-Ingenieuren hohe Zufriedenheitsbewertungen erhalten hat.

Diese Umfrage ist zu einem Go-to-Report für die Erforschung der neuesten Trends in der Webentwicklung geworden und hatte fast 7.000 Teilnehmer, was sie zu einer ausgezeichneten Ressource für technische Entscheidungsträger macht.

Der Bericht zeigt, dass Storyblok, ein Headless CMS, die zweithöchste Zufriedenheitsbewertung zwischen 19 CMS-Optionen erzielt hat. WordPress führt immer noch in Bezug auf den Marktanteil, hat jedoch einen Rückgang der Entwicklerzufriedenheit verzeichnet. Im Gegensatz dazu hat Storyblok in der Umfrage einen Marktanteil von 9% in seinem ersten Jahr der Verfolgung erhalten, was auf die wachsende Popularität hinweist.

Die Umfrage ergab auch, dass die Mehrheit der Entwickler jetzt in Vollzeit vom Homeoffice arbeitet, und über die Hälfte von ihnen würde ihre Arbeit lieber verlassen, als ihre gewonnene Flexibilität aufzugeben. Dieser Trend ist für Entwickler wichtiger geworden als höhere Gehälter. Während die Web3 -Technologien wie Blockchain, NFTs oder Ethereum viel Aufmerksamkeit in 2022 erregt haben, deutet die Umfrage darauf hin, dass das Interesse an diesen Technologien im Jahr 2023 abnehmen könnte..

React dominiert weiterhin den Markt mit einem beeindruckenden Marktanteil von 71%, wobei Next.js für die Hälfte der befragten Entwickler zum bevorzugten Framework wird. Technische Entscheidungsträger können diese Erkenntnisse nutzen, um einen Schritt voraus zu sein und fundierte Entscheidungen über die Tools und Technologien für ihre bevorstehenden Projekte zu treffen.

Stone Labs empfiehlt allen, die an der Planung, Entwicklung oder dem Versand von Webprojekten jeglicher Art beteiligt sind, die Ergebnisse der Jamstack-Umfrage 2022 eingehend zu prüfen. Mit diesen Erkenntnissen können wir unseren Kunden weiterhin die bestmöglichen Softwareentwicklungslösungen zur Verfügung stellen.

