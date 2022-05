Jetzt an der Umfrage zur Marktstudie 2022 von Jiangsu Tourism Europe teilnehmen und Hotelaufenthalt gewinnen

Unter allen Teilnehmern der Umfrage zur Marktstudie 2022 von Jiangsu Tourism Europe werden zwei luxuriöse Hotelaufenthalte im brandneuen Club Med Joyview Nanjing Xianlin Resort verlost

Auch 2022 führt die europäische Dependance des Jiangsu Department of Tourism and Culture wieder eine Marktumfrage durch, um das Interesse in der DACH-Region an Chinareisen allgemein und der Wasserprovinz Jiangsu im Besonderen abzufragen. Verlost werden mehrere exklusive Aufenthalte für zwei Personen im brandneuen Club Med Joyview Nanjing Xianlin Resort, das im Herbst 2022 in der Provinzhauptstadt Nanjing seine Tore öffnet. Die Umfrage steht Reisebranche, Presse und der Öffentlichkeit bis zum 31. Mai 2022 hier offen.

Die Befragung soll Aufschluss über aktuelle Reisetrends in der DACH-Region geben und die Grundlage für zukünftige strategische Kommunikationsmaßnahmen der Provinz Jiangsu bilden. Den Kern der Analyse stellt die Online-Befragung dar, bei der den Teilnehmenden zum Beispiel Fragen zu Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen gestellt werden. Teilnehmen kann jede Person über 18 mit Wohnsitz in der DACH-Region, die Teilnahme nimmt weniger als zehn Minuten in Anspruch.

Die Preise werden vom neuen Club Med Joyview Nanjing Xianlin zur Verfügung gestellt, zu gewinnen gibt es zweimal eine Nacht mit Frühstück für zwei Personen. Die Gewinner der Hotelaufenthalte werden am 15. Juni 2022 per E-Mail benachrichtigt.

Das Resort wird sich als viertes Haus in die Joyview Familie des Club Méditerranée einreihen. Joyview ist eine chinesische Submarke der Luxushotelkette Club Med, die weltweit 66 Resorts betreibt. Nachhaltigkeit und Zeit mit der Familie stehen bei Joyview im Mittelpunkt. Die Häuser der Resorts bestechen auch durch ihre Lage; mitten in der Natur laden sie einerseits zur Entspannung ein, befinden sich aber doch nah genug am Stadtzentrum, um Nachtleben und Sehenswürdigkeiten optimal zu genießen. Das Club Med Joyview Xianlin befindet sich im grünen Vorort Qixia auf der Nordostseite des Purpurbergs, ganz in der Nähe einiger der größten Attraktionen Nanjings: darunter das Mingxiaoling-Mausoleum aus der Ming-Dynastie, das prächtige Grabmal von Präsident Sun Yat-sen, der uralte Qixia-Tempel und der mächtige Yanziji-Schwalbenfelsen am Yangtze-Fluss. Somit bietet es einen optimalen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung oder Entspannung in der luxuriösen Poollandschaft oder dem hauseigenen SPA. Auf die Gäste warten neben 220 herrlich ausgestatteten Zimmern mit Balkon auch viele Aktivitäten, darunter ein Indoor-Wasserpark, Kletterwände und vieles mehr.

Über Jiangsu

Die Provinz Jiangsu, gelegen im Osten Chinas am Gelben Meer, ist eine der geschichts- und kulturträchtigsten Provinzen des Landes. Dies wird vor allem bedingt durch den Wasserreichtum der Region, die Jiangsu den Beinamen „Paradies von Fisch und Reis“ eingebracht hat. Schon der große Entdecker Marco Polo berichtet in seinen Schriften über die Wunder der Wasserprovinz. Viele wichtige Kulturschätze befinden sich in Jiangsu, so das Mingxiaoling-Mausoleum in Nanjing, die klassischen Gärten von Suzhou und die Terrakottaarmee aus der Han-Dynastie in Xuzhou.

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel hier.

Erfahren Sie mehr über Joyview hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jiangsu Tourism Promotion Center Europe

Frau Rahel-Elisabeth Heinz

Hanauer Landstraße 136

60528 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 256 28 88-82

web ..: http://jiangsutravel.us

email : jiangsu@onebillionvoices.de

Pressekontakt:

Jiangsu Tourism Promotion Center Europe

Frau Rahel-Elisabeth Heinz

Hanauer Landstraße 136

60528 Frankfurt

fon ..: 069 256 28 88-82

web ..: http://jiangsutravel.us

email : jiangsu@onebillionvoices.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HeimWerk Restaurants: Gastronomie-Immobilien: Slow Food-Qualität trifft auf Markengastronomie-Know-how