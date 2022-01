Online-Umfrage ermittelt Deutschlands beliebteste Attraktionen 2022

Deutschlands Top-Sehenswürdigkeiten 2022

* Über 5000 Leserinnen und Leser des Online-Reisemagazins Phototravellers.de haben die Top-Sehenswürdigkeiten für 2022 in Deutschland gewählt

* Insgesamt wurde das Ranking für 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland bestimmt

* Die Zugspitze liegt auf Rang 1, knapp gefolgt vom Königssee

Die Rangliste der Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland für 2022 steht fest.

Über 5000 Leserinnen und Leser gaben im Online-Reisemagazin Phototravellers.de ihre Stimmen für ihre persönlichen Top-Attraktionen ab.

Abgestimmt wurde auf Phototravellers.de von Anfang November bis Mitte Dezember 2021. Am Ende der Umfrage nannten die Leserinnen und Leser mehr als 200 verschiedene Sehenswürdigkeiten. Die Attraktionen mit den meisten Nennungen bilden das Ranking „Deutschlands Top-Sehenswürdigkeiten 2022“.

Am häufigsten wurde in der Online-Umfrage auf Phototravellers.de die Zugspitze genannt.

„Die Zugspitze ist Deutschlands höchster und bekanntester Berg. Viele unserer Leserinnen und Leser träumen davon, die Zugspitze einmal komplett zu erwandern. Je nach Variante schaffen das dank der Bergbahnen, mit denen Wanderinnen und Wanderer die schwierigsten Passagen umgehen können, mit ausreichend Vorbereitung und Zeit sogar Anfänger. Der Trend scheint klar: Auch im neuen Jahr 2022 stehen Reiseziele in Deutschland, quasi direkt vor der eigenen Haustür, hoch im Kurs“, sagt Biggi Bauer, Mitgründerin von Phototravellers.de.

„Sehenswürdigkeiten in Bayern haben es überproportional oft in die Top-Liste geschafft. Unter den deutschen Großstädten sticht Hamburg mit zwei Nennungen in den Top-10 hervor“, sagt Florian Westermann, Mitgründer von Phototravellers.de.

Die Plätze 1 bis 10 belegen:

1. Zugspitze (Bayern) 2. Königssee (Bayern) 3. Schloss Neuschwanstein (Bayern) 4 Hamburger Hafen 5. Eibsee (Bayern) 6. Felsenburg Neurathen mit Basteibrücke (Sachsen) 7. Frauenkirche Dresden (Sachsen) 8. Burg Eltz (Rheinland-Pfalz) 9. Speicherstadt Hamburg 10. Rothenburg ob der Tauber (Bayern)

Die vollständige Liste finden Sie auf https://phototravellers.de/deutschland-top-sehenswuerdigkeiten

Unter https://phototravellers.de/pressemeldungen finden Sie Bildmaterial zur freien Verwendung bei Veröffentlichung.

Phototravellers.de startete im Jahr 2010 und ist heute mit einer halben Million Leserinnen und Lesern im Monat Deutschlands größtes Online-Reisemagazin für FotografInnen und AbenteurerInnen.

