Relay & Fio stellen COVID-19-Tests bei den Qualifikationsspielen in Toronto im Vorfeld der FIFA-Fußball-WM 2022 in Katar 2022 bereit

TORONTO, 2. September 2021 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (FiO) werden gemeinsam über ihr Joint-Venture-Unternehmen, die Fionet Rapid Response Group (FRR), COVID-19-Schnelltests und Echtzeit-Tracking bei den Qualifikationsspielen für die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar in Toronto (Ontario) bereitstellen. Kanada wird am 2. und 8. September Gastgeber gegen Honduras bzw. El Salvador auf dem BMO Field sein, die im Rahmen der letzten Runde der Qualifikationsspiele des CONCACAF für die prestigeträchtige FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen werden. www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022

Die Fußballer werden nach der Ankunft in Toronto auf COVID-19 getestet und dann in den Tagen vor den Qualifikationsspielen erneut getestet. Die Tests werden in der Nähe des BMO Field, dem Veranstaltungsort www.bmofield.com/

in der Innenstadt von Toronto, stattfinden.

Fußball ist ein international populärer Sport, bei dem Fans und Teilnehmer aus der ganzen Welt zusammenkommen. FRR ist stolz darauf, bei den prestigeträchtigen FIFA-Qualifikationsspielen, die hier zu Hause in Toronto stattfinden, die Tests durchzuführen, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Wir wünschen allen Beteiligten nächste Woche spannende und sichere Spiele.

FRR hat sich mit LifeLabs LP (LifeLabs) zusammengeschlossen, um über die Fionet-Plattform COVID-19-Schnelltests und -Tracking aus der Ferne zu ermöglichen. LifeLabs ist Kanadas größter Anbieter von spezialisierten Labortestdiensten, Labordiagnoseinformationen und digitalen Gesundheitsverbindungssystemen, die Patienten und Ärzten die Diagnose, Behandlung, Überwachung und Prävention von Krankheiten ermöglichen. Das Unternehmen unterstützt jährlich 20 Millionen Patientenbesuche und führt mit modernsten Technologien und seinen 6.000 Mitarbeitern über 100 Millionen Labortests durch. Die Fionet-Plattform wurde in das Labor-Informationssystem von LifeLabs integriert und gewährleistet so eine nahtlose Interoperabilität. Sie wurde auch in das schlüsselfertige End-to-End-COVID-19-Schnelltest-Programm (Rapid Diagnostic Testing, RDT) von LifeLabs integriert, das Kanadier bei ihrer Rückkehr zur Arbeit unterstützt.

Fionet von FRR bietet schnelle, skalierbare, qualitätskontrollierte Tests und digitale Echtzeit-Ergebnisse für die elektronische Berichterstattung in Community-basierten oder dezentralen Umgebungen. Es wurde in das Laborinformationssystem von LifeLabs als schlüsselfertiges End-to-End-COVID-19-RDT-Programm für Tests und Echtzeit-Tracking von COVID-19 am BMO Field in Toronto integriert.

Durch die Zusammenarbeit können LifeLabs und FRR automatisierte, qualitätskontrollierte Tests und Nachverfolgung, die bisher nur in zentralisierten Laboreinrichtungen verfügbar waren, auch in anderen Umgebungen bereitstellen.

Fionet kann in jedem beliebigen Umfeld die automatisierte und qualitätskontrollierte Testung und das Tracking mit einem Durchsatz von mindestens 60 Tests pro Stunde in einem Umfang durchführen, der bisher nur in zentralen Laboreinrichtungen möglich war. Über die Allianz mit LifeLabs wird Fionet in das Laborinformationssystem von LifeLabs als schlüsselfertiges End-to-End-COVID-19-RDT-Programm für die Testung und das Echtzeit-Tracking von COVID-19 an abgelegenen und dezentralen Standorten integriert.

FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar

Zum ersten Mal seit Frankreich 1998 hat sich Kanada für die Endrunde der Qualifizierung für die Verbände der Nord- und Zentralamerikanischen und karibischen Fußballkonföderation (CONCACAF) qualifiziert, nachdem es im Juni 2021 einen 3-0-Sieg über Haiti verbuchen konnte. Der Sieg brachte Kanada einen 4:0-Gesamttorsieg in der zweiten Qualifikationsrunde für Katar 2022 ein. Kanada liegt auf dem 70. Platz und ist Teil der Nord- und Zentralamerikanischen und karibischen Fußballkonföderation (CONCACAF)und wird bis zum März 2022 14 Spiele mit den so genannten Octagon-Mannschaften spielen, mit Hin- und Rückspielen gegen Mexiko (Platz 11), den USA (Platz 20), Jamaika (Platz 45), Costa Rica (Platz 50), Honduras (Platz 67), El Salvador (Platz 69) und Panama (Platz 78). Die drei besten Mannschaften werden 2022 ihr Ticket nach Katar buchen, während das viertplatzierte Team im Juni 2022 an einem interkontinentalen Playoff teilnimmt, um zu sehen, wer sich ihnen anschließt.

In den ersten beiden Qualifikationsspielen der CONCACAF-Endrunde wird Kanada am 2. September Gastgeber für Honduras und am 8. September für El Salvador auf dem BMO Field in Toronto sein. Kanada hat seit dem 15. Oktober 2019, als es die USA 2:0 in der CONCACAF Nations League besiegte, nicht mehr zu Hause gespielt. Seitdem hat die kanadische Elf 15 Auswärtsspiele gespielt, darunter 11 in diesem Jahr.

Kanadische Fußballnationalmannschaft der Herren

Die kanadische Fußballnationalmannschaft der Herren ist zweimaliger CONCACAF-Meister und hat die CONCACAF Championship 1985 und den CONCACAF Gold Cup 2000 gewonnen. In diesem Jahr nimmt Kanada seit 1991 bereits zum 15. Mal am CONCACAF Gold Cup teil. Neben dem ersten Platz im Jahr 2000 erreichte Kanada 2002, 2007 und 2021 das Halbfinale. In den letzten fünf Jahren von 2017 bis 2021 ist Kanada eine von nur vier Nationen, die alle drei große CONCACAF-Turniere als eine der sechs besten Mannschaften beendet haben: fünfter Platz in der CONCACAF Nations League A, sechster Platz bei den CONCACAF Gold Cups 2017 und 2019 und unter den Top 4 beim CONCACAF Gold Cup 2021.

Schnelltestungen bei Veranstaltungen

Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) en.wikipedia.org/wiki/Maple_Leaf_Sports_%26_Entertainment

hat am 17. August bekannt gegeben, dass alle Mitarbeiter, das Veranstaltungspersonal und auch die Gäste bis Mitte September für den Zutritt zu Sportstadien, Veranstaltungssälen und Restaurants einen Impfnachweis oder ein negatives COVID-19-Testergebnis toronto.ctvnews.ca/covid-19-vaccines-to-be-mandatory-at-mlse-arenas-stadiums-in-september-1.5550666

vorweisen müssen.

AKTUELLE NEWS: Relay & Fio haben über erfolgreiche COVID-19-Testungen auf einer jüngsten Sportveranstaltung, dem von Rogers präsentierten Tennisturnier National Bank Open 2021 berichtet: bit.ly/3mPkwFy

REGISTRIERUNG: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte www.relaymedical.com/news

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnelltest- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Einrichtungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und übernimmt die Terminplanung und Registrierung über eine Telefon-App zu Hause, den Check-in vor Ort, schnelle universelle Antigentests an Ort und Stelle, die Datenintegration mit anderen Testgeräten, die Benachrichtigung über die Ergebnisse, gegebenenfalls die Benachrichtigung der Gesundheitsbehörden sowie anonymisierte Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Interessengruppen..

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und KI-Datenanalyse gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

