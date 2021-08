Relay Medical erhält für sein ,Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing‘ ein europäisches Patent

TORONTO, 23. August 2021 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, FWB: EIY2) berichtet über eine Patenterteilung durch das Europäische Patentamt (EPA), mit der dem Unternehmen das europäische Patent mit der Nummer EP 3149489 mit einer Laufzeit bis zum 20. Mai 2035 gewährt wird. Mit diesem neuen Patent wird Relays weitreichendes Portfolio von Schutzrechten des geistigen Eigentums an den unternehmenseigenen Diagnose- und Analyseplattformen auf dem rasch wachsenden IoT-Markt (Internet der Dinge) im Gesundheitswesen neuerlich erweitert.

Die Hauptansprüche des Patents für das Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing von Relay Medical umfasst die Analyseplattform HemoPalm sowie die Vermögenswerte im Hinblick auf die In-vitro-Diagnostika (IVD) des Unternehmens. Mit der Verwendung einer Einweg-Kartusche und eines tragbaren Lesegeräts soll eine kostengünstige, hochwertige, zeitnahe und effiziente Patientenversorgung gewährleistet werden.

AKTUELLE NEWS: Relay hat vor kurzem die Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen für Heimtests in den USA bekannt gegeben, um eine Mehrzweckplattform auf den Markt zu bringen, die auch COVID-19 Heimtests beinhaltet: bit.ly/3klTiUq

Darüber hinaus hat das Unternehmen vor kurzem die Beauftragung von Kanadas größtem Medizintechnikentwickler, StarFish Medical, bekanntgegeben, der das Unternehmen mit der Plattform Cybeats für hochwertige verbundene medizinische Geräte ausstattet. Der Auftrag beinhaltet die Software SBOM, mit der die Sicherheit der in Entwicklung befindlichen Produkte überwacht wird, und für die StarFish-Kunden eine Lizenz für einen dauerhaften Schutz erwerben können. Die Mitteilung in voller Länge finden Sie hier: bit.ly/2W9uNBf

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

