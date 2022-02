Bester Ausbildungsbetrieb 2022. Hofmann Personal auf Platz 1 in der Personaldienstleistungsbranche

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung ermittelte im Auftrag von FOCUS Money die deutschlandweit besten Ausbildungsbetriebe.

„Dass wir Platz 1 unter den Personaldienstleistern erreicht haben, ist klasse und macht mich stolz. Wir bieten unseren Auszubildenden aber auch einiges. Sie werden umfangreich geschult, gefördert und gefordert und dürfen Verantwortung übernehmen, wenn sie möchten“, erklärt Personalchef Olaf Nieselt von Hofmann Personal. „Highlights während der Ausbildung gibt es ebenfalls, z.B. erst letztens ein zweitägiges Coaching auf dem Hof von Extremsportler und Musiker Joey Kelly. Und natürlich möchten wir jeden Auszubildenden übernehmen und eine interessante Perspektive bieten.“

Ausgebildet hat der Personaldienstleister schon immer. Doch die Einbindung der Niederlassungen soll erweitert werden. Darum ist es das aktuelle Ziel, dass sich in jeder Hofmann-Niederlassung ein von der IHK zertifizierter Ausbilder befindet. „Während dort ausschließlich Personaldienstleistungskaufleute ausgebildet werden, bieten wir in der Hauptverwaltung in Nürnberg drei weitere Berufe an: Kaufleute für Büromanagement, Informatikkaufleute und Fachinformatiker für Systemintegration“, sagt Olaf Nieselt.

Ausbildungs-Interessierte können sich jederzeit bei der Personalabteilung in Nürnberg oder der nächstgelegenen Niederlassung melden, um sich zu informieren. Und: Studenten sind ebenfalls herzlich willkommen. Praktikumsplätze und Werkstudenten-Jobs sind bei Hofmann Personal selbstverständlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hofmann Personal

Frau Stefanie Burandt

Lina Ammonstraße 19

90471 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911-98993-0

web ..: http://www.hofmann.info

email : stefanie.burandt@hofmann.info

Die I.K. Hofmann GmbH, kurz Hofmann Personal genannt, gehört zu den fünf größten Personaldienstleistern Deutschlands. An 90 Standorten unterstützen die Mitarbeiter Unternehmen der Großindustrie und des Mittelstands bei ihrem Personalmanagement. Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung von kaufmännischem, technischem und gewerblichem Personal sind die Schwerpunkte des Leistungsspektrums.

Auf die Vermittlung und Überlassung Höher- und Hochqualifizierter haben sich eXperts und die Personalberatung Heinrich & Coll. spezialisiert.

Das Unternehmen wurde 1985 von Ingrid Hofmann gegründet, die es als Geschäftsführerin leitet. Sie vertraut erfolgreich auf „Wachstum durch Weiterempfehlung“. Zahlreiche Auszeichnungen wie Deutschlands beste Arbeitgeber, Top Service, berufundfamilie oder der Ludwig Erhard Preis bestätigen die Qualität als Arbeitgeber und Dienstleister. Das Unternehmen ist international aufgestellt und in Italien, Österreich, Schweiz, Slowakei, Tschechien und in den USA vertreten.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Hofmann Personal

Frau Stefanie Burandt

Lina Ammonstraße 19

90471 Nürnberg

fon ..: 0911-98993-0

web ..: http://www.hofmann.info

email : stefanie.burandt@hofmann.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EcoGraf: Positive Signale zum Graphitprojekt Epanko in Tansania