-
Die Glühwein-Inflation in Berlin – Preise im Bezirksvergleich
Wo Glühwein zum Luxusgut wird und wo er noch bezahlbar bleibt.
Berlin, 18.12.2025 – Die aktuelle Weihnachtsmarkt-Saison zeigt deutlich: Glühwein ist in Berlin so teuer und unterschiedlich bepreist wie nie zuvor. Während Besucherinnen und Besucher in Charlottenburg-Wilmersdorf für einen Becher Glühwein bis zu 8,00 Euro zahlen, bleibt es in Marzahn-Hellersdorf mit durchschnittlich 3,50 bis 4,00 Euro spürbar günstiger. Auch Neukölln und Treptow-Köpenick gehören zu den preiswertesten Bezirken der Hauptstadt. Das ist das Ergebnis des aktuellen „Glühwein-Index Berlin 2025“, einer umfassenden Auswertung der Glühweinpreise in allen zwölf Berliner Bezirken.
Glühwein wird teurer – besonders in der Hauptstadt
Im bundesweiten Vergleich liegt Berlin klar an der Spitze: Während der durchschnittliche Glühweinpreis in Deutschland bei etwa 4,00 bis 4,50 Euro liegt, bewegen sich die Berliner Durchschnittswerte je nach Bezirk deutlich darüber. Gründe dafür sind laut der Analyse vor allem gestiegene Energie-, Personal- und Sicherheitskosten, aber auch höhere Standmieten an zentralen und stark frequentierten Standorten. Besonders in touristisch geprägten Lagen wird zusätzlich ein sogenannter „Erlebnis-Aufschlag“ fällig.
Die Bezirke im Überblick: von Luxus bis Kiezpreis
Charlottenburg-Wilmersdorf führt das Ranking als teuerster Bezirk an. Vor allem rund um den Breitscheidplatz liegen die Preise bei 7,00 bis 8,00 Euro, was unter anderem mit erhöhten Sicherheitsauflagen begründet wird.
Steglitz-Zehlendorf und Pankow folgen mit gehobenem Preisniveau zwischen 5,50 und 5,75 Euro, geprägt von kaufkräftigem Publikum und qualitativ ausgerichteten Angeboten.
Mitte bewegt sich mit rund 5,25 Euro im oberen Mittelfeld. Trotz hoher Nachfrage sorgt der starke Wettbewerb für eine gewisse Preisdeckelung.
In Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau und Tempelhof-Schöneberg liegen die Durchschnittspreise zwischen 4,50 und 4,75 Euro – abhängig vom jeweiligen Markt- und Veranstaltungskonzept.
Besonders günstig bleibt es in Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick wo Glühwein oft schon für 4,00 Euro oder weniger angeboten wird – auch in Neukölln und Reinickendorf sind die Preise verhältnismäßig günstig.
Über den Glühwein-Index Berlin
Für den Glühwein-Index Berlin 2025 wurden die Preise auf Weihnachtsmärkten in allen zwölf Berliner Bezirken ausgewertet. Grundlage sind aktuelle Erhebungen, veröffentlichte Preislisten sowie Aussagen von Marktbetreibern. Berücksichtigt wurden nur klassische Glühweine ohne Schuss. Hier finden Sie alle Ergebnisse: https://hotel.berlin/weihnachtsmarkt-berlin/#gluehwein
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
hotel.berlin
Herr Christian Schmidt
Stefan-Heym-Platz 1
10367 Berlin
Deutschland
fon ..: 03020180200
web ..: https://hotel.berlin/
email : christian@hotel.berlin
hotel.berlin ist das Hotelportal für die Hauptstadt. Die besten Hotels in Berlin findet man auf hotel.berlin. Mit eigenen Analysen wie dem Glühwein-Index greift hotel.berlin Trends auf, die Berlinbesucher bewegen – verständlich und mit lokalem Blick.
Pressekontakt:
hotel.berlin
Herr Christian Schmidt
Stefan-Heym-Platz 1
10367 Berlin
fon ..: 03020180200
email : christian@hotel.berlinDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Feuerzangebowle gratis beim „Winter-Film-Fest“ im Nikolaivieretel für alle mit Nachnamen „Pfeiffer“ konfettis Top 30 Kochschulen in Deutschland und Österreich 2025
Die Glühwein-Inflation in Berlin – Preise im Bezirksvergleich
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Corporate Design zum Loslegen: Warum REBELKO im Design Dezember Festival 2025 neue Wege im Branding geht
- Zwischen den Jahren rücken manche Fragen näher. Warum Wohnen zu Weihnachten mehr bedeutet
- Phoenix Award für 100 Jahre Baggenstos
- Warum pauschale Kritik an Dating-Coaching Orientierung verhindert
- Rückblick 2025: Silke Schwetschenau vom Text- und Redaktionsdienst PREMIUMTEXTE baut Angebot und Expertise aus
- Fenster Homburg eröffnet neue Niederlassung und erweitert sein Angebot in der Region Homburg
- Konnect eMail stellt neue Version Central 2.3 vor
- Portables Licht der Extraklasse: Zweibrüder startet durch
- Das sind die beliebtesten Malkurse 2025 bei konfetti in Deutschland und Österreich
- Aufstiegs-BAföG: Staatliche Förderung für Weiterbildung und Karriere
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.