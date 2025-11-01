Die Glühwein-Inflation in Berlin – Preise im Bezirksvergleich

Wo Glühwein zum Luxusgut wird und wo er noch bezahlbar bleibt.

Berlin, 18.12.2025 – Die aktuelle Weihnachtsmarkt-Saison zeigt deutlich: Glühwein ist in Berlin so teuer und unterschiedlich bepreist wie nie zuvor. Während Besucherinnen und Besucher in Charlottenburg-Wilmersdorf für einen Becher Glühwein bis zu 8,00 Euro zahlen, bleibt es in Marzahn-Hellersdorf mit durchschnittlich 3,50 bis 4,00 Euro spürbar günstiger. Auch Neukölln und Treptow-Köpenick gehören zu den preiswertesten Bezirken der Hauptstadt. Das ist das Ergebnis des aktuellen „Glühwein-Index Berlin 2025“, einer umfassenden Auswertung der Glühweinpreise in allen zwölf Berliner Bezirken.

Glühwein wird teurer – besonders in der Hauptstadt

Im bundesweiten Vergleich liegt Berlin klar an der Spitze: Während der durchschnittliche Glühweinpreis in Deutschland bei etwa 4,00 bis 4,50 Euro liegt, bewegen sich die Berliner Durchschnittswerte je nach Bezirk deutlich darüber. Gründe dafür sind laut der Analyse vor allem gestiegene Energie-, Personal- und Sicherheitskosten, aber auch höhere Standmieten an zentralen und stark frequentierten Standorten. Besonders in touristisch geprägten Lagen wird zusätzlich ein sogenannter „Erlebnis-Aufschlag“ fällig.

Die Bezirke im Überblick: von Luxus bis Kiezpreis

Charlottenburg-Wilmersdorf führt das Ranking als teuerster Bezirk an. Vor allem rund um den Breitscheidplatz liegen die Preise bei 7,00 bis 8,00 Euro, was unter anderem mit erhöhten Sicherheitsauflagen begründet wird.

Steglitz-Zehlendorf und Pankow folgen mit gehobenem Preisniveau zwischen 5,50 und 5,75 Euro, geprägt von kaufkräftigem Publikum und qualitativ ausgerichteten Angeboten.

Mitte bewegt sich mit rund 5,25 Euro im oberen Mittelfeld. Trotz hoher Nachfrage sorgt der starke Wettbewerb für eine gewisse Preisdeckelung.

In Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau und Tempelhof-Schöneberg liegen die Durchschnittspreise zwischen 4,50 und 4,75 Euro – abhängig vom jeweiligen Markt- und Veranstaltungskonzept.

Besonders günstig bleibt es in Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick wo Glühwein oft schon für 4,00 Euro oder weniger angeboten wird – auch in Neukölln und Reinickendorf sind die Preise verhältnismäßig günstig.

Über den Glühwein-Index Berlin

Für den Glühwein-Index Berlin 2025 wurden die Preise auf Weihnachtsmärkten in allen zwölf Berliner Bezirken ausgewertet. Grundlage sind aktuelle Erhebungen, veröffentlichte Preislisten sowie Aussagen von Marktbetreibern. Berücksichtigt wurden nur klassische Glühweine ohne Schuss. Hier finden Sie alle Ergebnisse: https://hotel.berlin/weihnachtsmarkt-berlin/#gluehwein

