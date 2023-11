Weihnachtspräsente und Glühwein im Gourmet Markt

Ab sofort kann man im Gourmet Markt in Wiesbaden und natürlich auch im Online

Shop Weihnachtsgeschenke einkaufen!

Es gibt tolle Artikel für die Weihnachtszeit und natürlich auch eine sehr schöne erlesene Auswahl an Spirituosen wie einen einzigartigen Gin vom Schloss Johannisberg, einen Bellota Likör aus Spanien,

Grappa oder Limonello. Auch die Weinauswahl ist eine hochwertige Auswahl aus dem Rheingau, Mallorca und Italien. Die Webseite www.gourmet-markt.de bietet eine große Auswahl von Spezialitäten und Lebensmittel. Ein neuer moderner Sekt aus Galizien Bubbles in Rose und Weiß ist neu im Programm. Ansonsten gibt es natürlich auch Prosecco, Sekt und Champagner.

Besonders in diesem Jahr sind die Panettone von Dolce & Gabbana aus Sizilien mit zarten kandierten Zitrusfrüchten wie Orangen und Zitronen sowie Mandarinen und sizilianischen Safran, der diese Panettone unvergesslich machen. Die Panettone befinden sich in einer besonderen D&G Dose und sind somit ein ganz besonders Geschenk. Sie sind in klein und groß erhältlich. Auch die klassischen Panettone und Pistazien Panettone fehlen nicht in dem Sortiment. Das Stöbern im Geschäft macht viel Spaß und man kann auch einen leckeren Glühwein genießen. So kann man das

Einkaufserlebnis noch besser genießen. Im Geschäft in Wiesbaden stellt man auf Wunsch Geschenkkörbe zusammen. Körbe oder Geschenke gibt es in vielen Größen und Variationen.

Der Gourmet Markt verfügt über ein großes vielfältiges Sortiment. Alle Waren findet man im Geschäft in Wiesbaden oder im Online Shop. Besondere Delikatessen findet der Kunde im Online Shop von www.gourmet-markt.de/collections/feinkost in einem ansprechenden Sortiment. Im Geschäft befindet sich zudem noch ein integriertes Bistro und eine Frischetheke mit einer feinen Auswahl an Käse, Schinken wie Serrano Schinken und Iberico Schinken sowie Salami mit Trüffel und neu im Sortiment ist die Spanische Fuet und Fuet mit Trüffel. Neu im Programm sind auch ganz besondere Thunfisch Sorten wie Weißer Thunfisch „Bonito del Norte“ und der ganz erlesene weiße Thunfisch „Ventresca“ aus dem Bauchfleisch des Thunfisches. Dieser Anteil beträgt nur 1 % des Fisches und dadurch eine besondere Delikatesse unter den Thunfischen. Man kann sich im Geschäft hervorragend beraten lassen. Oliven, Olivenöle, Pasta und Saucen, Gewürze, Salze, Pfeffer, Honig, Marmelade, Süßwaren, Snacks, Brotaufstriche, Paella Reis und vieles mehr. Stöbern lohnt sich auf jedem Fall im Geschäft vom Gourmet Markt in Wiesbaden oder im Online Shop.

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

