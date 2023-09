Gourmet Markt Franchise Konzept mit Weinprobe und Tapas

Ab sofort bietet der Gourmet Markt in Wiesbaden jeden Freitag und Samstag eine

Weinprobe mit Tapas an.

Es werden verschiedene Weine mit Tapas angeboten und dazu eine Einweisung in die unterschiedlichen Weine gegeben. Den Kunden werden die Rebsorten und Geschmacksrichtungen zu dem jeweiligen Wein erklärt. Dazu werden Tapas und Wasser gereicht. Die Anmeldung kann der Kunde auf der Startseite von www.gourmet-markt.de vornehmen. Dies ist auch für die Franchise Nehmer eine interessante und weitere Möglichkeit.

Das Konzept vom Gourmet Markt bietet den Franchise Nehmern eine große Vielfalt und ist somit sehr interessant für die Existenz Gründer. Der Gourmet Markt mit seinem Ladengeschäft und den vielen Delikatessen wie Olivenöle, eines der besten Olivenöle der Welt aus Kreta, Oliven in vielen Variationen, Balsamicos, Gewürze, Meersalz, Flor de Sal, feinste Marmeladen, hochwertige süße Cremes wie Pistaziencreme, Haselnußcreme, Mandelcreme und vieles mehr, Schokoladen, leckere Pasta, Eingelegtes, feine Knabbereien, Saucen und Accessoires wie Keramik aus Spanien, Pfeffermühlen im modernen und klassischen Design und vieles mehr.

Die Weinauswahl im Gourmet Markt ist eine hochwertige und exzellente Mischung aus Rot-, Weiß und Rose Weinen aus dem Rheingau, Spanien und Italien. Auch Sekt sowie Prosecco und Champagner fehlen in dem hervorragenden Sortiment nicht. Das angrenzende Bistro mit einer tollen Weinauswahl im Ausschank in ein zusätzliches Konzept vom Gourmet Markt und für den Franchisenehmer eine weitere Einnahmequelle. Weitere Informationen bekommt der Franchise Nehmer auf der Webseite www.gourmet-markt.de/pages/franchise für seinen Einstieg im Gourmet Markt Konzept als Unternehmer. Die Gäste können im Bistro die leckeren Speisen und dazu die verschiedenen Weine verzehren. Im Geschäft hat der Gast dann die Möglichkeit die Waren auch für zu Hause einzukaufen.

Auch die Frischetheke des Gourmet Markts ist ein weiteres Highlight. Hier werden nur hochwertige und ausgesuchte frische Produkte verkauft. Man kann hier exzellenten Iberico Schinken, feinsten Serrano Schinken, Mailänder Salami, Trüffelsalami und hochwertige Käses Sorten wie einen mallorquinischen, mittelgereiften Käse aus einer kleinen Molkerei in Spanien, Parmesan Käse oder auch Pecorino Käse aus Italien. Hier wird sehr auf Qualität geachtet. Einfach probieren, stöbern und einkaufen.

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

