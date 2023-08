Weinprobe mit Tapas im Gourmet Markt

Der Gourmet Markt in Wiesbaden startet im September mit seinen Weinproben mit Tapas.

Die Weinproben finden jeweils freitags und samstags ca. 18 Uhr statt und ist ab 6 Personen. Die Anmeldung kann der Gast direkt auf der Webseite www.gourmet-markt.de vornehmen, auf der Startsete. Die Gäste können sich direkt im Online-Shop des Gourmet Markts oder im Geschäft in Wiesbaden anmelden. Es gibt zwei Varianten. Jeden Freitag stellt der Gourmet Markt 4 verschiedene Weine je 0,1 l vor dazu werden Bocatitos mit Käse, Salami, Serrano Schinken und Brot mit Allioli und Oliven gereicht. Auch wird eine Flasche Wasser 0,25 l dazu serviert. Pro Person kostet die Teilnahme 39 Euro. Am Samstag werden ebenfalls 4 verschiede, allerdings exklusive Weine 0,1 l mit Wasser 0,25 l und natürlich auch den leckeren Bocatitos mit feinem Käse aus Mallorca, Mailänder Salami und Serrano Schinken und Brot mit Allioli und Oliven serviert. Pro Person kostet diese exklusive Weinprobe 49 Euro.

Sie werden an den Abenden ausführlich in die feine Weinwelt eingewiesen und erhalten zu den Weinen die entsprechenden Informationen. Man kann selbstverständlich auch Fragen dazu stellen, die selbstverständlich gerne beantwortet werden von dem Team. Man kann sich inspirieren lassen und die Weine und Tapas dazu genießen. Gerne kann man sich auch von den anderen Produkten im Geschäft ein Bild machen und die Artikel für zu Hause mitnehmen. Feinste Marmeladen, hochwertige Öle und Olivenöle, wie z.B. eines der besten Olivenöle der Welt aus Kreta, exquisiten Balsamicos, leckere Pasta und Saucen, Gazpacho, Tomaten in der Vintage Dose, Oliven, feine Gewürze und hochwertige Salze sowie diverse Accessoires und handgemalte Keramik. Die Auswahl ist vielfältig und es macht Spaß sich in die mediterrane Welt verführen zu lassen.

Der Herbst steht vor der Tür und man kann langsam daran denken, dass die Abende kürzer und kühler werden und man dadurch wieder mehr Zeit zu Hause verbringt. Vollmundige Rotweine, exquisite Rose Weine und erlesene Weißweine mit feinen Delikatessen serviert für die Abende mit Freunden oder der Familie zu Hause am Kamin oder gemütlich zu Zweit. Eine Wein-Auswahl findet der Kunde auf der Internetseite www.gourmet-markt.de/collections/wein-1. Feine Teesorten und hochwertiger Kaffee gehört ebenfalls zu dem vielseitigen Sortiment vom Gourmet Markt. Natürliche Raumdüfte und Seifen aus Frankreich sind ideale Begleiter für ein großartiges Raumgefühl. Die farbenfrohe Keramik lässt sie ein wenig das Gefühl von Urlaub aufkommen. Lassen Sie sich im Geschäft gerne beraten und lernen die feinen mediterranen Spezialitäten kennen. Viele Artikel kann man auch im Geschäft probieren.

