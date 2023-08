Franchise Gourmet Markt mit Handel, Bistro und Catering

Der Gourmet Markt in Wiesbaden bietet überwiegend mediterrane Feinkost aus Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und vielen anderen Ländern an.

Feinste Delikatessen wie Pasta aus Italien, dazu passende Sugos und Saucen, süße Cremes wie Pistaziencreme, Erdnusscreme, Mandelcreme und mehr, Marmeladen aus Deutschland und Griechenland, feinster Honig, hochwertige Öle, wie z.B. eines der besten Olivenöle der Welt aus Kreta und Spanien, Kaffee, Tee, Gewürze, Salz, Oliven und natürlich erlesene Weine aus dem Rheingau, Spanien sowie Italien. Auch Champagner und Sekt sowie Prosecco fehlen in dem ausgesuchten Sortiment im Handle nicht. Alle Produkte können im Ladengeschäft und im Online-Shop eingekauft werden. Auf der Webseite www.gourmet-markt.de bekommen Sie einen gesamten Überblick über das Sortiment. Das integrierte Bistro bietet leckere Speisen wie Gazpacho, Bruschetta, Flammkuchen, Käse und Schinkenplatten und vieles mehr. Hervorragende Weine aus dem Rheingau und Spanien können Sie im Ausschank probieren und genießen. Natürlich auch unser Café, Cappuccino oder Espresso. Man kann die mediterrane Atmosphäre im Geschäft oder auf der Terrasse genießen.

Auf Anfrage bietet der Gourmet Markt seinen Gästen auch gerne ein Catering an. Ein schöner Abend für zu Hause mit den hervorragenden Weinen und leckeren Tapas oder für ein Meeting im Büro oder einer Veranstaltung. Fragen Sie gerne im Gourmet Markt an. Für die Gastronomie bietet der Gourmet Markt erlesene Spezialitäten wie Olivenöl, Trüffelöl, Serrano Schinken, Iberico Schinken, Weine und vieles mehr. Der Gourmet Markt ist ein Feinkost und Delikatessen Geschäft mit Bistro und bietet ebenfalls die Möglichkeit ein Franchise Partner zu werden. Wir freuen uns auf viele zukünftige Franchise Partner, bitte besuchen Sie zur Info die Webseite www.gourmet-markt.de/pages/franchise und senden uns eine E-Mail zur Anfrage. Ein interessantes Konzept mit vielen Möglichkeiten. Die Speisen genießen und anschließend im Ladengeschäft stöbern und die Produkte wie Oliven, Aioli, Schinken, Käse und die Weine für zu Hause mitnehmen. Auch Weinabende mit Weinproben inkl. Tapas ist ab September im Gourmet Markt möglich. Man kann mit dem Konzept von Gourmet Markt und dem Franchise System sein eigener Chef werden. Der Gourmet Markt bietet ein vollständiges Konzept und ist dem Franchise Nehmer behilflich den Start in die Selbstständigkeit zu beginnen.

Der Gourmet Markt bietet seinen Kunden im Geschäft eine Frischetheke mit hochwertigen Produkten wie Käse aus Italien und Spanien, feinsten Iberico Schinken, Mailänder Salami, Trüffelsalami, Serrano Schinken, San Daniele Schinken und auf Bestellung bietet der Gourmet Markt zurzeit frische Sommer Trüffel an. Mit den feinen Produkten aus der Frischetheke und den Produkten im Ladengeschäft kreieren Sie feinste Speisen, die einfach und schnell zubereiten können. So findet man auch eine besonders leckere Gazpacho in der Flasche. Diese spanische kalte Gemüsesuppe ist servierfertig und man kann sie noch etwas mit frischem Gemüse wie Tomaten, Paprika, Gurken usw. aufpeppen. Ein frisches Baguette dazu und schon ist ein leichtes Sommergericht fertig. Ideal auch für eine Party im Glas servieren. Der Gourmet Markt hat viele köstliche Tipps für seine Kunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Neugasse 21

65183 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611 94912430

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

Pressekontakt:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Neugasse 21

65183 Wiesbaden

fon ..: 0611 94912430

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ManagerSOS Jagdsaison – Kriminelle sollen sich an keinem Platz auf der Welt sicher fühlen Buchführungsservice für Bergisch Gladbach: Andrea Niessen