  • Feuerzangebowle gratis beim „Winter-Film-Fest“ im Nikolaivieretel für alle mit Nachnamen „Pfeiffer“

    Alle, die mit Nachnamen „Pfeiffer“ heißen, bekommen beim „Winter-Film-Fest“ im Nikolaiviertel in Berlin-Mitte stündlich eine Feuerzangenbowle gratis – nach Vorlage des Personalausweises!

    BildBERLIN (18.12.2025) – Wahre Liebhaber der Feuerzangenbowle sind im Berliner Nikolaiviertel in Berlin-Mitte beim „12. Winter-Film-Fest“ genau richtig. Denn hier kann zum beliebten Heißgetränk mehrmals täglich kostenlos der Film-Klassiker von 1944 mit Heinz Rühmann angeschaut werden. Noch besser haben es alle, die mit Nachnamen „Pfeiffer“ heißen: Sie bekommen zusätzlich stündlich eine Feuerzangenbowle gratis – nach Vorlage des Personalausweises!

    Genau wie in der legendären deutschen Film-Komödie „Die Feuerzangenbowle“ von 1944, in der Heinz Rühmann den Schüler Hans Pfeiffer – mit drei „f“ natürlich – spielt, sind alle Besucher mit genau diesem Nachnamen wieder Ehrengäste des Winter-Film-Festes. Jede Stunde erhalten sie kostenfrei das heiße Punschgetränk aus dem urigen großen Kupferkessel. Die einfache Ausweisvorlage genügt, die Abgabe des Getränks erfolgt nur an Personen ab 18 Jahre.

    „Jedes Jahr freuen wir uns sehr auf alle Pfeiffers, die uns im Nikolaiviertel beim Winter-Film-Fest besuchen“, sagt Event-Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle. „Uns liegt als schöne Hommage an den wunderbaren deutschen Kultfilm am Herzen, allen Pfeiffers das kostenlose Genießen der Feuerzangenbowle beim Schauen des Schwarz-Weiß-Streifens zu ermöglichen.“

    Kostenfrei wird der legendäre Film mit Heinz Rühmann wochentags um 17:00 Uhr und 19:30 Uhr sowie am Wochenende um 14:30 Uhr, 17:00 Uhr und 19:30 Uhr gezeigt.

    Das 12. Winter-Film-Filmfest im Nikolaiviertel hat auch nach Weihnachten noch bis 28. Dezember 2025 täglich ab 12:00 Uhr geöffnet. Nur Heiligabend ist geschlossen.

    Ganz bequem kann der Besuch des Winter-Film-Festes mit stressfreien Weihnachtseinkäufen im nahezu autofreien Nikolaiviertel verbunden werden. Viele schöne von Inhabern liebevoll geführte Geschäfte laden unter anderem mit Mode, Schmuck, Uhren, Kunsthandwerk, Antiquitäten, Spielzeug, berlin-typischen Geschenkideen oder originell Selbstgemachtem dazu ein.

    Der Eintritt zum „Winter-Film-Fest“ ist frei!

