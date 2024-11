Das Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel mit der Feuerzangenbowle startet am 20. November

Mit der Feuerzangenbowle im Film und als Getränk gibt es nun schon zum 11. Mal das beliebte „Winter-Film-Fest“ im Nikolaiviertel im Herzen Berlins. Gestartet wird dieses Jahr am 20. November.

BERLIN – Die charmante Alternative zu den großen Berliner Weihnachts-märkten: Mit der Feuerzangenbowle im Film und als Getränk gibt es nun schon zum 11. Mal das beliebte „Winter-Film-Fest“ im Nikolaiviertel im Herzen Berlins. Gestartet wird dieses Jahr am 20. November. Dann lädt direkt an der Nikolaikirche der Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann zum winterlich-gemütlichen Kino-Vergnügen und dem dazu das passende Heißgetränk aus dem großen Kupferkessel ein.

„Traditionell zeigen wir mehrmals am Tag kostenlos den schwarz-weißen Kultfilm, der auf behaglichen Sesseln und Sofas mit kuscheligen Decken angeschaut werden kann. Zum rundum gelungenen Genuss bieten wir stilecht die traditionell hergestellte Feuerzangenbowle an“, sagt Event-Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle. „Das alles in unserem schönen autofreien Nikolaiviertel. Ein Besuch unseres Winter-Film-Festes kann auch gleich mit einem stressfreien Weihnachtseinkauf in unseren vielen kleinen exquisiten Geschäften verbunden werden.“

Die Feuerzangenbowle, ein Heißgetränk auf Basis von Rotwein und fei-nen Gewürzen, wird im urigen Kupferkessel bereitet. Dabei tropft von den mit Rum getränkten brennenden Zuckerhüten der schmelzende Zucker in den wärmenden Punsch. Beim Winter-Film-Fest im Nikolaivier-tel gibt es noch dazu an wenigen nostalgischen Markthäuschen ein klei-nes Imbissangebot. Stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Nikolaikirch-platz sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre.

Die deutsche Filmkomödie „Die Feuerzangenbowle“ entstand 1943 nach dem gleichnamigen 1933 veröffentlichten Buch von Heinrich Spoerl und wurde 1944 uraufgeführt. Legendär bis heute ist der Ausspruch: „Jeder nor einen wönzigen Schlock“. Im ca. 90-minütigen Schwarz-Weiß-Strei-fen treffen sich vier Herren bei einer Feuerzangenbowle und erzählen sich Geschichten aus ihrer Schulzeit. Einer der Herren (Hans Pfeiffer mit 3 „f“), der von einem Hauslehrer erzogen wurde und die anderen um ihre Erlebnisse beneidet, verkleidet sich erneut als Schüler und erlebt die richtige Schule mit damals typischen Schulstreichen – und der legendä-ren Bowle…

Geöffnet hat das Winter-Film-Filmfest im Nikolaiviertel täglich ab 12 Uhr: Sonntag bis Donnerstag 12 bis 21 Uhr, Freitag/Samstag 12 bis 22 Uhr. Heiligabend bzw. am 24. Dezember ist geschlossen.

Der Eintritt ist frei!

www.feuerzangenbowle.berlin

