HEALWELL veröffentlicht Betriebs-Update zur Forcierung der Vermarktungsmaßnahmen und Erweiterung von Partnerschaften im Pharmabereich durch Einsatz seiner einzigartigen Kompetenzen auf dem Gebiet der Patientenermittlung

– HEALWELLs Tochtergesellschaften im Bereich KI und Data Science haben im dritten Quartal 2024 fünf neue Dienstleistungsrahmenverträge (Master Services Agreements, MSA) mit neuen Pharmapartnern abgeschlossen. Damit hat sich die Gesamtzahl an MSA mit Life-Science-Partnern auf 27 erhöht; darunter sind auch 6 der 10 weltweit führenden Pharmaunternehmen. HEALWELLs KI- und Data-Science-Tochtergesellschaften konnten im dritten Quartal 2024 bei 23 dieser Pharmapartner Umsätze im Bereich der Patientenermittlung erzielen.

– Die HEALWELL-Tochter Khure Health hat einen MSA für die Patientenermittlung mit einem großen multinationalen Medizintechnik-Konzern abgeschlossen und damit die Expansion in eine breiter aufgestellte Kundenbasis im Life-Science-Sektor eingeläutet.

– Zudem hat HEALWELLs Tochtergesellschaft Pentavere eine Geschäftsvereinbarung mit einem großen Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten unterzeichnet, das Pentaveres KI-Plattform DARWEN zur Ermittlung von Patienten mit Herzklappenfehlern einsetzt.

TORONTO, ONTARIO, 5. November 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf den Einsatz von KI und Datenwissenschaft in der Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, informiert im folgenden Unternehmens-Update über die aktuellen Erfolge seiner Tochtergesellschaften im Bereich KI und Data Science im Zusammenhang mit der forcierten Vermarktung seiner Lösungen und der Knüpfung neuer Geschäftsbeziehungen zu Partnern im Life-Science- und Pharmasektor. HEALWELLs KI- und Data-Science-Tochtergesellschaften haben im dritten Quartal 2024 fünf neue Dienstleistungsrahmenverträge (Master Services Agreements, MSA) mit neuen Pharmapartnern abgeschlossen. Damit hat sich die Gesamtzahl der mit Life-Science-Partnern unterzeichneten MSA auf insgesamt 27 erhöht. Im Vergleich dazu waren es zu Jahresbeginn noch insgesamt 12 unterzeichnete MSA. HEALWELL erwirtschaftete im dritten Quartal 2024 außerdem Umsätze mit 23 Kunden aus der Pharma- oder Life-Science-Branche. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2023 wurden mit 8 Kunden aus der Pharma- oder Life-Science-Branche im Bereich der Patientenermittlung Umsätze erzielt. Dies zeigt, dass das Unternehmen mit der Vermarktung seiner KI-Lösungen im Gesundheits- und Biowissenschaftssektor seit Anfang dieses Jahres große Fortschritte gemacht hat.

Vergleichswerte der unterzeichneten MSA und umsatzgenerierenden Pharma- oder Life-Science-Partner seit Jahresbeginn

4. Quartal 2023 3. Quartal 2024

Gesamtzahl der unterzeichneten MSA 12 27

Anzahl der umsatzgenerierenden Pharma- oder 8 23

Life-Science-Kunden im

Quartal

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, meint dazu: Es ist mir eine große Freude, über derart beeindruckende Fortschritte unserer KI- und Data-Science-Tochtergesellschaften Khure und Pentavere bei der Vermarktung ihrer KI-gestützten Lösungen und Dienstleistungen zur Patientenermittlung berichten zu können. Seit dem Ende des letzten Kalenderjahres haben unsere KI-basierten Geschäftsbereiche ein wirklich bemerkenswertes Wachstum erzielt. Die Zahl der unterzeichneten MSA mit Partnern aus dem Biowissenschaftssektor hat sich mehr als verdoppelt und die Zahl derer, die aktiv Umsätze generieren, hat sich fast verdreifacht. Derart beeindruckende Fortschritte in einem relativ kurzen Zeitraum sind der beste Beweis dafür, dass uns sehr daran gelegen ist, eine entsprechende Wertschöpfung für unsere Life-Science-Partnern zu schaffen. Darüber hinaus erzielen wir auch innerhalb dieser Partnerschaften ein beachtliches Wachstum; denn Pentavere arbeitet bei seinen Pharmakunden auf Umsatzmodelle mit wiederkehrenden, abonnementbasierten Einnahmen hin und Khure verlegt sich zunehmend auf den Abschluss von Vereinbarungen im Medizintechnik-Sektor, was unsere wachsende Präsenz im Bereich der Biowissenschaften verdeutlicht.

HEALWELLs Tochtergesellschaften Khure Health Inc. (Khure) und Pentavere Research Group Inc. (Pentavere) erzielen nach wie vor bemerkenswerte Fortschritte in ihrem Geschäftsbetrieb, was sich vor allem in ganz beachtlichen Erfolgen während des Quartals widerspiegelt. Khure konnte seine Präsenz im Bereich der Biowissenschaften durch die Unterzeichnung eines MSA für die Patientenermittlung mit einem großen internationalen Medizintechnik-Konzern ausbauen. Hier käme nach entsprechender Patientenermittlung im Rahmen der Therapie ein medizinisches Gerät zum Einsatz, was das Potenzial für die Vermarktung bei einem breiter aufgestellten Kundenkreis im Life-Science-Sektor unterstreicht.

Pentavere konnte beachtliche Fortschritte bei der Generierung von abonnementbasierten Umsätzen im Pharmabereich verbuchen. Dies ist ein entscheidender Erfolg, den Pentavere als eines von nur wenigen KI- und Data-Science-Unternehmen in der Branche erzielen konnte. Mittlerweile haben sechs Life-Science-Kunden dieses Modell übernommen. Zusätzlich konnte sich Pentavere den Abschuss einer strategischen Geschäftsvereinbarung mit einem großen Gesundheitssystem in den USA sichern, das die von Pentavere entwickelte KI-Plattform DARWEN zur Ermittlung von Patienten mit Herzklappenfehlern einsetzt. 2,5 % der kanadischen Bevölkerung leidet an Erkrankungen der Herzklappen, 40 % davon wurden bis dato noch keiner Behandlung zugeführt (Quelle: Canadian Cardiovascular Society, 2022). Diese Erfolge zeugen von HEALWELLs Bekenntnis zur Entwicklung von effektiven KI-gestützten Lösungen und zur Erweiterung seiner Präsenz in den Märkten des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften.

HEALWELLs international validierte Technologie der künstlichen Intelligenz und seine Kompetenzen als Forschungsauftragsorganisation (CRO) versetzt das Unternehmen in die Lage, das enorme Potenzial des gesamten Biowissenschaftssektor zu erschließen. Die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich der erweiterten KI und Data Science sollten eine deutlich effizientere Gestaltung der Abläufe im Rahmen klinischer Studien, von der Patientenrekrutierung bis zur Datenanalyse, möglich machen. Unterstützung bieten KI-gesteuerte Tools auch bei der Ermittlung geeigneter Studienteilnehmer, bei der Outcome-Prognose und bei der Verkürzung der Studiendauer, indem sie eine automatisierte Datenerfassung und -analyse ermöglichen und so für effizientere und kostengünstigere Abläufe sorgen. Durch seinen Anspruch, eine einzigartige Marktnische im Bereich KI-gestützter klinischer Studien zu schaffen, positioniert sich HEALWELL als Marktführer im zukunftsträchtigen Bereich der digitalen Gesundheitslösungen für die Forschung. Diese Bemühungen werden sich in einer Verbesserung der Partnerschaften mit Pharmaunternehmen und anderen Forschungseinrichtungen niederschlagen, die KI für die Studienoptimierung nutzen wollen, und so zu weiterem finanziellen Wachstum und technologischer Entwicklung beitragen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären Technologie entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL verfolgt eine Strategie, die sich auf die Entwicklung und den Erwerb von technologischen und klinisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten konzentriert, die den Strategieplan des Unternehmens ergänzen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen das Wachstum und die Expansion der Geschäftsbereiche KI und Datendienste des Unternehmens in neue Umsatzmodelle und Kundensegmente, die potenziellen Synergien zwischen den KI- und klinischen Forschungskapazitäten des Unternehmens und deren erwarteter Wert für die Kunden des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie anstreben, Chance, Potenzial, wachsen, expandieren, vorantreiben, nutzen, verbessern, erwarten, zukünftig, planen, positionieren, Chance oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, können, könnten, würden, sollten oder dürften, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, Geschäfts- und Kundenbeziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten; HEALWELLs Fähigkeit, neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, und die Zeitpläne, nach denen sie entwickelt werden können; die erwartungsgemäße Funktionsweise neuer Technologien; die erwartungsgemäße Akzeptanz und Nutzung neuer Technologien, Produkte und Dienstleistungen durch die Kunden; die Notwendigkeit, immer innovativere Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; Wettbewerb in der Branche; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

