„Zauberhafter Winterwald“: skywalk allgäu startet Weihnachts-Winter-Saison mit neuem Event-Konzept

skywalk allgäu Eventreihe „Zauberhafter Winterwald“ mit monatlich neuer Erlebniswelt – vom 25. November 2022 bis 26. Februar 2023

– Weihnachts-Winter-Highlights: Eis- und Feuershows, Parkillumination, Chöre und Alphornbläser, Besuch der Schneekönigin, Himmelpostamt, Kinder-Winter-Olympiade, Nachtwächterführungen, Natur-Gleitschuhbahn bis hin zu Silvester-/Neujahrs-Events mit Zaubershow und Opernaufführung

– Welt der Mystik ab dem 9. Januar, Fasching-Treiben ab dem 01. Februar 2023

– Kostenloser Eintritt für Kinder bis einschließlich 12 Jahren

Der skywalk allgäu mit seinem idyllischen Panoramablick auf die Allgäuer Alpen und den Bodensee ist mit jährlich über 170.000 Besucher*innen einer der beliebtesten Baumwipfelpfade in Deutschland. Über die Region hinaus gehört sein abwechslungsreiches Winter-Programm traditionell zu den absoluten Publikumsmagneten. Zum 25. November startet der skywalk allgäu das neuentwickelte, dreimonatige Event-Programm „Zauberhafter Winterwald“ mit vielen festlichen Weihnachts- und Silvesterattraktionen, gefolgt von einer aufregenden Mystik-Welt im verschneiten Januar und einem bunten Fasching-Special im Februar 2023 zum Abschluss.

Weihnachts- und Silvester-Events mit einer Fülle an Familien-Attraktionen und Live-Musik

Ab dem 25. November legt sich der Zauber der Advents- und Weihnachtszeit über den skywalk allgäu mit all ihren winterlichen Bräuchen und Leckereien. Zum umfassenden Programm gehören Live-Auftritte von Chören und Alphornbläsern, faszinierende Feuershows und Feuerschalen mit heißen Getränken, der Besuch der Schneekönigin und vom Nikolaus bis hin zu Nachtwächterführungen durch den Park. Kinder können ihre Weihnachtswunschpost beim Himmelpostamt abgeben, an der spannenden Winterolympiade teilnehmen, Kerzenziehen und ihre Schmiedekünste erproben. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen das Waldgelände und der darüber liegende Baumwipfelpfad zusätzlich in einem zauberhaften Lichterspiel. Ein besonderes Highlight für Besucher*innen bildet das festlich vorweihnachtliche Live-Konzert mit der Opernbühne Württembergisches Allgäu e.V. am 03. Dezember.

Auch an Silvester und den Neujahrstagen bietet der skywalk allgäu allen Grund für einen Besuch im dann schon oft verschneiten bayerischen Naturerlebnispark. Groß und Klein erwarten an Silvester eine magische Zaubershow, am 3. und 4. Januar die Sternschnuppenächte und am 07. Januar 2023 als besonderen Abschluss des Jahreswechsels ein besinnliches Opernkonzert vor der traumhaften Panoramakulisse des Allgäuer Alpenlandes.

Wunderliche Welt der Sagen, Bräuche und Märchen ab dem 09. Januar 2023

Nach Neujahr, wenn der Schnee das Land verhüllt, die Tage noch kürzer und die Nächte noch dunkler werden, lädt der skywalk allgäu seine Besucher*innen in das mystische Allgäu ein. Ab dem 09.-Januar wandelt sich der „Zauberhafte Winterwald“ dazu in die „Welt der Sagen, Bräuche und Märchen“. Zum abwechslungsreichen Programm gehören aufregend fantasievolle Märchenstunden für die Kleinen, spannende Eisschnitz-Vorführungen, tollkühne Feuershows, eine Natur-Gleitschuhbahn bei guten Schneeverhältnissen sowie lodernde Feuerschalen mit wärmenden Glühwein für alle Großen.

Lustig-buntes Fasching-Treiben ab 01. bis 26. Februar 2023

Mit Beginn der 5. Jahreszeit startet der „Zauberhafte Winterwald“ in ein kunterbuntes Treiben mit urig alemannischen Faschingsbräuchen und ausgelassenen Narrenrufen. Kinder und Erwachsene feiern im skywalk allgäu die Austreibung des Winters dann bei mitreißender Guggenmusik verschiedener Live-Bands, lustigem Kinderschminken und weiteren Attraktionen. Zahlreiche Genussstände sorgen währenddessen dafür, dass auch an Fasching keine Gaumenwünsche offen bleiben.

Aufgrund des zu erwartenden Andrangs empfiehlt der skywalk allgäu, die Eintrittskarten rechtzeitig über seinen Onlineshop zu kaufen. Mögliche Tagesrestkontingente sind vor Ort an der Kasse verfügbar. Der Eintritt für Kinder bis einschließlich 12 Jahren ist kostenlos. Das aktuell gültige Pandemie-Konzept ist jederzeit online einsehbar. Alle Informationen zum Programm und den Highlights der Eventreihe „Zauberhafter Winterwald“ finden Interessierte auf: https://www.skywalk-allgaeu.de/veranstaltungen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : Haeusslera@skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

