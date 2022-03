Barrierefreier Baumwipfelpfad und viele Event-Highlights: skywalk allgäu startet am 01.04. in die Hauptsaison

Dann hat der Naturerlebnispark wieder täglich für seine Gäste geöffnet.

Neben seinem barrierefreiem Baumwipfelpfad und zahlreichen Begleitattraktionen dürfen sich Gäste auf ein buntes Veranstaltungsprogramm freuen. +++ Zu den generationenübergreifenden Events zählen etwa ein Maifest am Muttertag, ein Wiesen-Open-Air, ein Waldkonzert oder eine Waldgeisterparty. +++ Zudem wird im Frühjahr mit dem Bienenerlebnisweg eine neue Attraktion eingeweiht. +++ Das nächste Event-Highlight ist der skywalk-Lauf für Groß und Klein am 30.04.2022.

Aktuell befindet sich der skywalk allgäu noch in der Nebensaison mit verkürzten Öffnungszeiten. Doch das ändert sich schon bald, denn ab 1. April bis einschließlich 6. November hat der Naturerlebnispark wieder täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Somit können alle kleinen und großen Naturliebhaber*innen auch unter der Woche und täglich zwei Stunden länger das Parkangebot nutzen. Dazu zählen der hochmoderne, barrierefreie Baumwipfelpfad mit seinen spektakulären Aussichten auf die Allgäuer Bergwelt und den Bodensee sowie die zahlreichen Begleitattraktionen auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände.

Begleitend veranstaltet der skywalk allgäu zudem wieder jede Menge Events mit Bezug zum Kosmos Wald. Den Beginn macht der skywalk-Lauf am 30. April. Er besteht aus einem Kinder- und einem Erwachsenenlauf. Die Strecke führt über den Baumwipfelpfad und Teile des Parkgeländes. Eine Anmeldung zu dem sportlichen Wettbewerb ist bereits möglich. Am Vortag, den 29. April, findet eine Pasta-Party für alle Läufer und Interessierten mit einem Vortrag von Ultra-Läufer Johannes „Jojo“ Klein aus Oberstdorf statt. Hier kann man sich sicherlich auch einige Anregungen für das eigene Lauftraining mitnehmen. Weitere Informationen folgen in einer separaten Pressemeldung.

Zum Muttertag am 8. Mai wird es dann ein Maifest mit zünftigem Weißwurst-Frühschoppen und musikalischer Begleitung geben. Am 30. Juni folgt ein Wiesen-Open-Air mit dem beeindruckenden Improvisationsduo „Notenlos durch die Nacht“. Ebenfalls musikalisch wird es bei einem Waldkonzert am 08. Juli. Im Oktober folgen dann gleich zwei Highlights: Ein Waldkräuterfest am 9. Oktober mit Workshops, Kräuterführungen und Waldbaden-Kursen sowie eine Waldgeisterparty am 31. Oktober, bei der alle anwesenden Gäste einige unheimliche Begegnungen im nächtlichen Wald machen werden.

Weitere Veranstaltungen sind noch in Planung, unter anderem ein Winterzauber-Programm in der darauffolgenden Nebensaison. Ergänzt wird das Eventprogramm des skywalk allgäu durch ein reichhaltiges Ferienprogramm für Kinder, Waldbaden-Workshops sowie Natur- oder Kräuterführungen. Daneben gibt es für Unternehmen, Vereine, Schulklassen und Reisegruppen die gewohnte Auswahl an individuellen Erlebnis- und Genussevents.

Auch eine neue Attraktion und ein kleines Highlight wird am 21. Mai eröffnet: ein Bienenerlebnisweg, der derzeit vor den Toren des Naturerlebnisparks entsteht. Auch hierzu folgt eine separate Pressemeldung.

Veranstaltungen im Überblick:

– 29.04.2022: Pasta Party zum skywalk-Lauf mit Vortrag von Ultra-Läufer Johannes Klein aus Oberstdorf

– 30.04.2022: skywalk-Lauf für Kinder und Erwachsene

– 08.05.2022: Maifest am Muttertag

– 21.05.2022: Eröffnung Bienenerlebnisweg

– 30.06.2022: Wiesen-Open-Air mit „Notenlos durch die Nacht“

– 08.07.2022: Waldkonzert mit der Irischen Band „Lanigan’s“

– 09.10.2022: Waldkräuterfest

– 31.10.2022: Waldgeisterparty

Weitere Informationen unter: https://www.skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

