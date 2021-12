Winterzauber-Programm ab 25.12. im skywalk allgäu

Alle Besucher können sich in diesem Zeitraum auf ein Winterzauber-Programm mit Kinderaktionen, Parkillumination und Candle-Light-Wintermenü freuen.

Der skywalk allgäu hat vom 25.12.2021 bis 09.01.2022 wieder geöffnet. +++ Kinder haben während der Weihnachtsferien freien Eintritt. +++ Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept mit 2G-Regelung.

Nach mehrwöchiger Schließzeit öffnet der skywalk allgäu am 25.12.2021 endlich wieder seine Tore für Besucher. Bis einschließlich 09.01.2022 hat der Naturerlebnispark täglich von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Große und kleine Waldliebhaber dürfen sich in diesem Zeitraum auf ein begleitendes Winterzauber-Programm freuen. Dazu zählen unterschiedliche Kinderaktionen wie etwa ein Schneemann-Wettbewerb mit Fotoprämierung, Laternentouren in der Abendstimmung über den Baumwipfelpfad mit einem Nachtwächter, Kinderbastel-Aktionen oder spannende Lesungen mit einer Märchenerzählerin und Harfenmusik. Gut zu wissen: Kinder haben während der Weihnachtsferien freien Eintritt. Die Eltern können es sich in der Zwischenzeit an der Feuerschale mit einem Glühwein gemütlich machen und die winterliche Stimmung genießen.

Zugleich werden Teile des skywalk-Geländes sowie des Baumwipfelpfades in stimmungsvolles Licht getaucht. Zur Abrundung des sinnlichen Erlebnisses wird die Illumination an speziellen Tagen von atmosphärischer Hintergrundmusik begleitet. Als weiteres Highlight des Winterzauber-Programms wird am Freitag, 07.01 ein festliches Candle-Light-Wintermenü angeboten. Das kulinarische Event wird exklusiv und nach Ende der regulären Öffnungszeiten stattfinden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine möglichst frühzeitige Buchung empfohlen.

Weitere Informationen zu den geplanten Aktionen sowie Termine und Anmeldemöglichkeiten für das Candle-Light-Wintermenü finden Interessierte auf der Webseite des Naturerlebnisparks. Auch der Baumwipfelpfad ist bei guter Witterung teilweise begehbar. Ein Online-Ticket-Kauf wird empfohlen, da die Besucherzahl pro Tag begrenzt ist. Bei ausreichender Kapazität besteht für Gäste aber auch die Möglichkeit, Ihre Eintrittskarte direkt vor Ort zu lösen. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Es beinhaltet auch eine 2G-Regelung. Damit ist ein Eintritt nur für geimpfte und genesene Personen möglich.

Weitere Informationen unter: https://www.skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

