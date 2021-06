skywalk allgäu – Panorama-Theater mit den „Wendejacken“

Das Panorama-Theater mit den „Wendejacken“ beginnt am 9. Juli um 19.00 Uhr und dauert bis ca. 21.30 Uhr.

Am Freitag, den 9. Juli findet im skywalk allgäu eine Theatervorstellung der besonderen Art statt. +++ Vor malerischer Bergkulisse tritt das Improvisationsensemble „Wendejacken“ aus Kempten auf. +++ Insgesamt 250 Gäste können das sommerliche Kultur-Highlight auf der Veranstaltungswiese des Naturerlebnisparks genießen. +++ Für die Sicherheit der Theatergäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. +++ Tickets sind ausschließlich online erhältlich. +++ Aufgrund der knappen Anzahl wird zu einer frühzeitigen Buchung geraten.

Seit Saisonbeginn am 8. Mai zieht der skywalk allgäu wieder zahlreiche große und kleine Besucher in seinen Bann. Zum Angebot des Naturerlebnispark zählt nicht nur ein hochmoderner, barrierefreier Baumwipfelpfad sowie zahlreiche Begleitattraktionen auf dem Waldgelände, sondern auch saisonbegleitende Veranstaltungen. Am 11. Juni fand bereits ein Konzert der äußerst beliebten Reihe „Wiesen-Open-Air“ mit eingeschränkter Besucherzahl statt. Nun folgt in Kürze das nächste sommerliche Kultur-Highlight.

Beim Panorama-Theater am 9. Juli präsentiert der skywalk allgäu allen Gästen eine in mehrfacher Hinsicht besondere Schauspielaufführung. Das Event findet im Freien statt, auf der weitläufigen Naturarena am Waldrand. Hier können es sich alle Besucher mit einer Picknickdecke bequem machen. Von der gesamten Wiese aus hat man einen perfekten Blick auf die Veranstaltungsbühne, mit malerischem Bergpanorama im Hintergrund. Auftreten wird das begeisternde Theaterensemble „Wendejacken“ aus Kempten. Wie der Name schon andeutet, versteht sich die Schauspieltruppe vortrefflich auf die Kunst der Improvisation. Dafür treten sie während ihrer Vorstellung mit dem Publikum in Kontakt und lassen die spontanen Einfälle der Gäste in ihr Theaterstück einfließen. Im Ergebnis bieten die Wendejacken nicht nur beste Unterhaltung, sondern viel Stoff, der zum Lachen, Staunen und Nachdenken anregt.

„Nachdem unser Open-Air-Konzert mit Notenlos schon so gut ankam, freuen wir uns nun wirklich sehr auf diesen außergewöhnlichen Theaterabend“, meint Betriebsleiter Alexander Unold und fügt hinzu: „Auch bei diesem Sommerevent kommt natürlich unser Sicherheitskonzept zum Einsatz, das sich sowohl im Regelbetrieb als auch beim Wiesen-Open-Air bestens bewährt hat.“ Nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden kann das Panorama-Theater mit einer Besucherzahl von 250 Gästen durchgeführt werden. Für deren Sicherheit sorgt ein umfassendes Sicherheitskonzept. Zudem können dank des weitläufigen Geländes alle Abstandsregeln problemlos eingehalten werden. An ausgewiesenen Stellen müssen FFP2-Masken getragen werden.

Das Panorama-Theater mit den „Wendejacken“ beginnt am 9. Juli um 19.00 Uhr und dauert bis ca. 21.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16,- EUR und für Kinder, Schüler und Studenten 11,- EUR. Da die Besucherzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Der Ticketverkauf findet ausschließlich online unter https://www.skywalk-allgaeu.de/gutscheine/ statt. Ein wichtiger Hinweis: Für die Veranstaltung muss ein Gutschein gekauft werden. Der Gutschein ist die Eintrittskarte für die Veranstaltung. In der Pause stehen allen Konzertbesuchern Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sollte das Event wegen schlechten Wetters oder pandemiebedingt nicht ausgetragen werden können, ist der Ersatztermin am 16. Juli 2021.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : Haeusslera@skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

