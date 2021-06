Wie geht Theater? – Theatermanagement in der Praxis

Das neue Buch von Matthias Almstedt heißt „Wie geht Theater?“ Er richtet sich an Studierende und Praktiker, die den Theaterbetrieb aus wirtschaftlicher und administrativer Sicht kennenlernen möchten.

In seinem neuen Fachbuch führt der im Bereich des Theatermanagements erfahrene Autor auf eine sehr praxisnahe Weise in das Management von Theaterbetrieben ein. Almstedt vermittelt seiner Leserschaft einen umfassenden Überblick über die für die Führung eines Theaterbetriebes erforderlichen Management-Kenntnisse und bereitet sie in vertiefter Form auf die Theaterpraxis vor. Für das Verständnis seiner Ausführungen sind betriebswirtschaftliche Basiskenntnisse hilfreiche, jedoch keine Voraussetzung.

Prof. Dr. Matthias Almstedt stammt aus Hildesheim und promovierte Ende der 90er Jahre zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Schon damals beschäftigte er sich intensiv mit dem Theatermanagement. In der Folge war er in verschiedenen Funktionen am Theater tätig und unter anderem für Fusionen mitverantwortlich. Seit 2008 ist er Kaufmännischer Direktor am Saarländer Staatstheater in Saarbrücken. Zudem lehrt er das Fach Theatermanagement und im Bereich Musikwissenschaft an wechselnden Hochschulen. Weiterhin engagiert er sich in diversen Verbänden und Gremien aus den Bereichen Theater und Musik.

„Wie geht Theater?" von Matthias Almstedt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29653-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

