Das Giftparadigma – Vorlesungskursus über die Herkunft, das Wesen und die Praxis der Küchen in Mitteleuropa

Relata Refero versammelt in „Das Giftparadigma“ Wissenswertes aus den verschiedensten Quellen und Gebieten.

Niemals zuvor haben sich so viele Menschen derart intensiv mit Umwelt und Ernährung befasst. Eine Fülle an Kochbüchern, Fernsehsendungen und Interneteinträgen bedient verbreitetes Interesse an Nahrung und deren Zubereitung. Warum das so ist, woher das kommt, wohin das führt, hinterfragt diese vergnügliche Vorlesung. Mit Geschichten und Anekdoten, aber auch mit Fakten und Logik werden Herkunft, Wesen, Vielfalt und Praxis einer modernen, gesund erhaltenden Küche erhellt. Entscheidende Impulse für deren Entstehung und Fortbestand basieren nicht zuletzt auf vorwissenschaftlichen, medizinischen und alchimistischen Ideen, die im frühen sechzehnten Jahrhundert aufkamen, in Vergessenheit gerieten, aber selbst heute noch überaus nützlich sein können.

Wer sich auf das Giftparadigma des Paracelsus einlässt, das besagt, ab einer gewissen Dosis sei alles Gift, ernährt sich laut „Das Giftparadigma“ von Relata Refero selbstbestimmt und kann auf weitere Ernährungsberatung verzichten. Am Ende der Vorlesung erfahren die Leser zudem auch, weshalb es auf der Erde Nahrung gibt und was das mit der Formel E= m×c^2 zu tun hat. Das Buch wird mit einigen Seiten voller ergänzenden Anmerkungen zum Inhalt abgeschlossen.

„Das Giftparadigma" von Relata Refero ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10672-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

