Die Steine auf dem Weg zum Mars 2.0 – Ein Tatsachenbericht

Der Wolf verarbeitet in „Die Steine auf dem Weg zum Mars 2.0“ seine Lebensgeschichte auf literarische Weise.

Dem Autor sind in seinem Leben schon viele außergewöhnliche Menschen begegnet, als wären es Gesandte des Himmels, die ihm dabei helfen würden seinen Weg zu gehen oder auch wieder auf die richtigen Schienen zu lenken. Diese Menschen helfen ihm dabei die richtigen Straßen des Lebens zu finden und einfach weiterzumachen. Manchmal hat er das Gefühl dass seine

verstorbenen Brüder und Schwestern durch diese Personen mit ihm die Kommunikation suchen. So wie ihm immer wieder geholfen wurde, so hat er auch sehr oft das Gefühl etwas

geben zu können oder auch zu müssen. Menschen können ihrer Bestimmung nicht entgehen und das ist laut dem Autor auch gut so. Diese Tatsache macht laut ihm das ganze eigenartige Leben nie langweilig.

Genau dies sind laut dem Buch „Die Steine auf dem Weg zum Mars 2.0“ von Der Wolf die Steine auf dem Weg zum Mars, über die Menschen entweder stolpern oder einfach zurücklassen können. Der Autor ist ein gebürtiger Heidenheimer, der sich nur selten ohne Maske in der Öffentlichkeit sehen lässt. Sein Tatsachenbericht ist unverblümt und ehrlich. Aufgrund der Thematik und seiner Ausdrucksweise eignet sich das Buch vor allem für Leser ab 18 Jahren.

„Die Steine auf dem Weg zum Mars 2.0“ von Der Wolf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31721-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

