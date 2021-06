Getrocknete Tränen schmerzen – Poesie aus dunklen Stunden

Maria Weidner teilt in „Getrocknete Tränen schmerzen“ die Realität eines Lebens mit psychischen Erkrankungen.

Das Leben steckt für alle Menschen voller Herausforderungen, doch wenn dazu auch noch eine oder gar mehrere psychische Erkrankungen hinzu kommen, dann kann man sich schnell überwältigt fühlen. Die Worte anderer Menschen treffen einen besonders hart und man sieht oft Dinge, die nicht wirklich so sind, wie man sie sich vorstellt. Die Gedichte in dieser neuen Sammlung beschäftigen sich mit der Umwelt eines Menschens, der sich in sich zurück zieht und mit sich selbst und dem Leben um sich herum zu kämpfen hat. Darüber hinaus erscheinen Menschen, die keine guten Absichten haben und nichts Gutes zum Leben der Betroffenen beitragen.

Es geht in der Gedichte-Sammlung „Getrocknete Tränen schmerzen“ von Maria Weidner unter anderem um Depressionen, Essstörung, Selbstverletzung, Selbstmord und Traumata. Wenn mindestens eines dieser Themen schwierig für die Leser ist, sollten sich beim Lesen besonders gut auf sich achten. Die Autorin selbst hat seit ihrer Kindheit mit psychischen Krankheiten zu kämpfen. Im Alter von nur acht Jahren begann sie zu schreiben, um Erlebtes zu verarbeiten. Die in diesem Buch veröffentlichten Texte entstanden zwischen ihrem 16. und 22. Lebensjahr.

„Getrocknete Tränen schmerzen" von Maria Weidner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31533-4 zu bestellen.

