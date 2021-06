Sieg und Niederlage – so gibst du dich zu erkennen – Inspirierende Poesie

Andreas Netzler will die Leser mit den Texten in „Sieg und Niederlage – so gibst du dich zu erkennen“ dazu motivieren im Leben nie aufzugeben.

Die neue Gedichte-Sammlung von Andreas Netzler, der bereits Gedichte zur Würde und Gerechtigkeit („Würde – daran will ich dich erkennen“), zur Vergänglichkeit und Endlichkeit („Vergänglichkeit – durch sie werden wir uns erkennen“), zu Liebe und Partnerschaft („Liebe – durch sie will ich dich erkennen“) und zur Weihnachtszeit („Weihnachten – daran kann ich dich erkennen“) veröffentlicht hat, dreht sich rund um den Alltag, tägliche Bestätigungen und Herausforderungen, Siege und Niederlagen, Mut machende Erfahrungen und Enttäuschungen. Man könnte meinen, dass zu diesen Themen bereits genug geschrieben wurde und man keine neuen inspirierenden, anregenden und bestärkende Worte finden könnte, doch genau dies ist dem Autor gelungen. Er erzählt in seinen Geschichten über Alltagserlebnisse in Gedichtform abwechslungsreich, einfühlsam, tiefsinnig oder lässig flanierend, was Menschen jeden Tag bewegendes, erfreuliches und bedrückendes erleben und empfinden.

Die anregenden Gedichte in der Sammlung „Sieg und Niederlage – so gibst du dich zu erkennen“ von Andreas Netzler beschreiben, wie Menschen damit umgehen, was sie als Herausforderungen aufnehmen, welche Erfahrungen sie als Schatz ablegen, was als Abschied hinzunehmen ist und was anders gestaltet oder akzeptiert werden muss. Der im Jahr 1953 geborene Autor lebt mit seiner Familie in Augsburg und Oberammergau. Er nutzt nun in diesem Buch die Möglichkeiten des Gedichtes, um den Lesern in vielerlei Facetten zu diesem immer wieder tief bewegenden Thema mitzunehmen.

„Sieg und Niederlage – so gibst du dich zu erkennen“ von Andreas Netzler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31629-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

