Was Du nicht siehst und still, wird warten – Fantasievolle Poesie und Grafiken

Burkhard Kunkel und Torsten Hennig lassen die Leser in „Was Du nicht siehst und still, wird warten“ in die Welt des Unsichtbaren eintauchen.

Was verschiedene Menschen bewegt und was sie empfinden, erfüllt mitunter die Tiefen der menschlichen Vorstellungen mit Unsagbarem, mit Unfassbarem. Diese Vorstellungen sind als eine Art von Nichtbildern, als Ersatz- oder Gegenleistung der erlebten Wirklichkeit für jeden Menschen subjektiv und für sein Gegenüber oft schwer mitteilbar. Manche dieser Vorstellungen erscheinen vielleicht auch als Täuschung – und manche Dinge, an die man im eigenen Kopf denken kann, kann man nicht wirklich in Worte fassen. Kann man jedoch trotzdem irgendwie über diese Vorstellungen und Ideen kommunizieren, oder in anderen Menschen die gleichen Gedanken hervor rufen?

Der Autor Burkhard Kunkel geht gemeinsam mit dem Maler und Grafiker Torsten Hennig in dem Buch „Was Du nicht siehst und still, wird warten“ dieser Frage nach. Mit diesem Lyrikband spüren sie diesem Nichtsichtbaren, diesem kaum Vorstellbaren, aber immer tief Bewegenden nach. Sie stellen mit ihren textlichen und bildlichen Transformationen von Empfindungen plausible Differenzierungsprodukte von Gegenständlichem und Denkbarem zur Disposition und entfalten beim wiederholten Lesen und Betrachten jeweils eigene und wieder neue Vorstellungen von Verlangen, Regsamkeit und Lebenslust. Am Ende des Buchs listet der Autor eine umfangreiche Liste von Quellen und Glossen, die ihn inspirierten, auf.

„Was Du nicht siehst und still, wird warten" von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27758-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

