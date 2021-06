DAS AMT an der SCHLEI – Innenansichten einer Kommunalverwaltung

Reinhard Vieth erlaubt den Lesern in „DAS AMT an der SCHLEI“ einen amüsanten Blick hinter die Kulissen der Arbeit eines Verwaltungsangestellten.

Der Autor, Reinhard Vieth, berichtet amüsant und locker, was er in seiner beruflichen Tätigkeit als Verwaltungsangestellter eines kleinen ländlichen Amtes in der schleswig-holsteinischen Verwaltungslandschaft erlebt hat. Dabei gibt er den Lesern einen Eindruck über die früher kleinräumliche Gliederung der Ämter, die seinerzeit noch den direkten Bezug zum Bürger hatten. Heute sind die Ämter so groß, dass der Kontakt, auch mal auf ein menschlich normales Schwätzchen, am Rande einer dienstlichen Angelegenheit kaum mehr möglich ist. Dabei ist gerade das aber laut dem Autor das Salz in der Suppe, dass man eben mit menschlicher Hinwendung den Sinn des bürokratischen Erfordernisses erklärt. Aber auch die Beamten kommen wieder einmal nicht zu kurz. Deutlich zeigt er auf, dass sie unter sich, vielleicht nicht immer gewollt, aber dennoch eine verschworene Gemeinschaft sind. Stets verschaffen sie sich selbst, auch wenn sie sich persönlich einmal nicht so gewogen sein sollten, dennoch gegenseitig Vorteile.

Kleine Anekdoten am Rande des Buchs „DAS AMT an der SCHLEI“ von Reinhard Vieth lockern die Geschehnisse auf. Etwa wie er seinem Amtsvorsteher den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord erklärt oder wie er mit seinem Kollegen zu einem Einsatz gerufen wird, bei dem die Beiden von einer spärlich bekleideten Badenixe empfangen werden. Die Leser werden von dem Autor auch in die platt-deutsche Umgangsweise eingeweiht, als er drei Bauern unter einen Hut bringen muss. Selbst der alte Schiller mit seinem Stück „Kabale und Liebe“ musste herhalten um so manch intrigantes Verhalten, das auch heute noch durch Amtsstuben geistert, aufzuzeigen.

