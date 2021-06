Leidenschaftliche Spiritualität – Vom Leben und vom Sterben

Die Leser werden von Dr. habil. Satnam Paulus-Thomas Weber in „Leidenschaftliche Spiritualität“ dazu eingeladen einen Blick auf die Dinge, die im Leben eine Rolle spielen, zu werfen.

Dieses neue Buch nimmt die Leser auf eine Reise durch zentrale Phasen und Aspekte des menschlichen Lebens mit. Es ist eine Liebeserklärung an das Dasein mit all seinen Farben und auch abgründigen Seiten. Die Frage „Wie zeigt sich eine tiefe Erfüllung von Menschsein, inmitten der diversen Lebensumstände?“ begleitet die Leser durch die unterschiedlichen Erlebniswelten des Buches. Es wird deutlich, dass Menschen nicht für Erfolg oder sicheres Leben unterwegs sind, sondern auch als Forschende, als Erfahrende, als Kundschafter und Fragende – auf dass sich ihnen die Fülle von Wirklichkeit immer weiter erschließt. Das „Feuer der der Wirklichkeit“ – wie es im Untertitel formuliert wird – kann der einfache Alltag sein, eine gelebte Partnerschaft, der Weg der Heilung und Therapie, der Pfad der Meditation. Es kann aber auch bedeuten, der Armut auf der Straße zu begegnen, im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu meditieren, oder sich auf den Weg zu einer der ältesten Kulturen der Menschheit zu machen.

In dem Buch „Leidenschaftliche Spiritualität“ von Dr. habil. Satnam Paulus-Thomas Weber gehören der Umgang mit Leben und Sterben, mit den Abwegen von Religion, wie auch ein wacher Blick auf das, was in der Tiefe der heutigen Zeit geschieht, mit ins Bildfeld. Die einzelnen Kapitel formen einen lebendigen Bogen – eben eine Reise, die zwischen mehr erzählenden und mehr philosophischen Abschnitten pendelt und dabei immer Grundzüge einer modernen authentischen Spiritualität für die Menschen im 21. Jahrhundert skizziert. Am Ende können die Leser selbst Teil dieses Weges sein – hinein genommen in eine leidenschaftliche Berührung mit dem Leben.

„Leidenschaftliche Spiritualität" von Dr. habil. Satnam Paulus-Thomas Weber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32226-4 zu bestellen.

