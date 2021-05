ANDALUSIEN IM HERZEN ANDALUSIENS – Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte

Die Leser lernen in Gundi Scholdeis romantischem Roman „ANDALUSIEN IM HERZEN ANDALUSIENS“ nicht nur die schönen Seiten Andalusiens kennen.

Andalusien im Herzen – das hat die junge Isabel, als sie im September 2013 mit ihrer Freundin Cristina ihr andalusisches Dorf verlässt. Sie folgen einem Jobangebot in Deutschland, Illusionen und Träume im Gepäck. Die deutsche Wirklichkeit im grauen Herbst macht es ihnen nicht einfach; doch da sind zwei deutsche Studenten – Sina und Nick – die Lichtblicke bringen. Es ist Nick, der Isabels politische Sinne schärft und ihr Herz erobert.

Währenddessen beginnt in ihrer Heimat die Olivenernte, und man taucht ein, in das Herz Andalusiens, das der ausbeuterischen Strukturen, das der Landarbeiter und ihrer ganz besonderen Gewerkschaft.

Beide Welten fließen in dem leidenschaftlichen Roman „ANDALUSIEN IM HERZEN ANDALUSIENS“ von Gundi Scholdei mit Sinas spontanem Entschluss zusammen, über Weihnachten Isabel und Cristina nach Andalusien zu begleiten. Sie verliebt sich, in das Land und in Cristinas Bruder. Sie fliegt Anfang Februar erneut in den Süden. Intensive Wochen Gewerkschaftsarbeit im Erdbeeranbaugebiet Huelva, wo zehntausende Landarbeiter unter teils sklavenartigen Bedingungen ihr Dasein fristen, verflechten sich mit einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte, die im spanienweiten Protestmarsch auf Madrid im März 2014 kulminiert.

„ANDALUSIEN IM HERZEN ANDALUSIENS" von Gundi Scholdei ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24855-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

