Stella und Claude – Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte

Eine entspannende Geschichte untergeht in Martin Stankowskis „Stella und Claude“ einer interessanten Entwicklung.

In dieser Liebesgeschichte scheint sich zunächst alles einfach, ja fast linear zu entwickeln. Es ist für die Leser zu Beginn einfach schön und erholsam, die beiden Hauptakteure zu begleiten. Es scheint die ideale Lektüre zum Abschalten zu sein. Doch es kommt bald anders, denn keine Gegenwart kann sich gänzlich aus der Vergangenheit lösen: Die meisten Menschen begreifen vieles erst aus diesen Bindungen richtig und können sich dank ihnen ein verständliches Bild – auch ihres Gegenübers – machen. So verzweigt sich der Ablauf des Geschehens nicht nur dank einiger weiterer Bezugspersonen mit ihrer jeweiligen Geschichte, sondern insbesondere über die immer intimere Kenntnis des Paars mehr und mehr, um mit dramatischen Rückkoppelungen langsam in eine in die Zukunft offene Bahn zu münden.

Die Leser erhalten in dem Buch „Stella und Claude“ von Martin Stankowski mehr als nur eine Liebesgeschichte. Der ungewöhnliche Aufbau der Geschichte zwingt die Leser schon bald dazu, der Handlung aufmerksam und mit steigender Spannung zu folgen. Sie erhalten ganz nebenbei auch zahlreiche kulturelle Informationen. Das Buch liefert neben Lesespaß der etwas anderen Art auch viel Stoff zum Nachdenken und wird die Leser so schnell nicht loslassen.

„Stella und Claude" von Martin Stankowski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19442-7 zu bestellen.

