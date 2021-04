Die Hürden des Vertriebs überwinden – Mit Individualität zum Erfolg!

Im praktischen Fachbuch „Die Hürden des Vertriebs überwinden“ verrät die Expertin Heike Marx, wie sich mit neuen Verhaltensweisen und einfachen Tricks Herausforderungen im Verkauf meistern lassen.

Zu Beginn des Buches stellt die Autorin verschiedene Persönlichkeitstypen vor und lädt ihre Leser zu einem Selbsttest ein. Denn Erfolg hängt auch damit zusammen, dass man im Einklang mit seiner eigenen Persönlichkeit steht. In einem zweiten Schritt geht sie auf die Hürden des täglichen Vertriebslebens ein. In 10 Kapiteln präsentiert sie daran anschließend mit Hilfe von praktischen Beispielen mögliche Verhaltensweisen, Ideen, Tipps und Tricks.

Am Ende eines jeden Kapitels regt Marx ihre Leser durch Aufgaben dazu an, sich Gedanken über erfolgversprechende Inhalte zu machen. Dabei hebt die Autorin hervor, dass nicht jeder Tipp für jeden umsetzbar ist. Es gilt, seinen eigenen Vertriebsstil zu finden und die Anregungen an den individuellen Berufsalltag anzupassen.

Heike Marx absolvierte eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Industrietechnologin für Datentechnik und war viele Jahre in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie tätig. In dieser Zeit lernte sie die Persönlichkeiten zahlreicher Vertriebler kennen. 2010 machte sie sich als Trainerin selbstständig und lernte das Thema Vertrieb bei der eigenen Kundenakquise noch einmal neu kennen. Heute gibt sie Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Team und Vertrieb.

„Die Hürden des Vertriebs überwinden“ von Heike Marx ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23799-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

