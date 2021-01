UMGEKREMPELT. Wenn Menschen dem Ruf der Liebe folgen – Spiritualität in den Weltreligionen

Barbara Nobis stellt den Lesern in „UMGEKREMPELT. Wenn Menschen dem Ruf der Liebe folgen“ ungewöhnliche Lebenswege und theologische Gespräche zur Inspiration und Orientierung vor.

Wer nach Antworten auf die grundlegenden Fragen seines Lebens sucht und wissen will, wie er zu jenem Glück gelangen könnte, das nicht von Leid und Tod bedroht ist, lernt in diesem neuen Buch Menschen kennen, die sich auf den Weg machten, um zur allumfassenden Liebe und zum All-Eins-Sein zu gelangen. Es sind Menschen, die auf die eine oder andere Weise entdeckt haben, dass hinter dem Vorhang des Offensichtlichen das Glück und der Frieden der bedingungslosen Liebe auf sie wartet. Sie folgten dem Drang, diese Liebe in ihr Leben zu lassen. Es stellte sich vielen dieser Menschen die Frage, wie das funktionieren sollte, und welche Rolle bei diesem Prozess der spirituellen Transformation den Religionen zustand. Die elf Lebenserzählungen in diesem Buch sollen die Leser dazu inspirieren, innerhalb oder außerhalb einer Religion dem Ruf der Liebe zu folgen.

Die spirituellen Porträts in dem Buch „UMGEKREMPELT. Wenn Menschen dem Ruf der Liebe folgen“ von Barbara Nobis skizzieren die teils ungewöhnlichen Lebenswege von elf Frauen und Männern. Jede Lebensgeschichte beleuchtet zugleich einen Aspekt der bedingungslosen Liebe. Ergänzend bieten den Lesern fünf theologische Gespräche mit Lehrenden aus Buddhismus, Christentum, Hinduismus und Islam eine erste Orientierung. Die Diskurse beziehen sich unter anderem auf das Gottes- und Frauenbild der jeweiligen Glaubensgemeinschaft sowie auf hilfreiche spirituelle Praktiken.

„UMGEKREMPELT. Wenn Menschen dem Ruf der Liebe folgen“ von Barbara Nobis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08725-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

