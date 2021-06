Würde – daran will ich dich erkennen – Nachdenklich stimmende Gedichte

Andreas Netzler beweist mit „Würde – daran will ich dich erkennen“, dass Gesellschaftskritik sowohl poetisch als auch unterhaltsam sein kann.

Warum und wofür einen gesellschaftskritischen Gedichtband über Würde, Gerechtigkeit, Achtung Schwächerer und gerechte Freiheit schreiben – und lesen? Wissen Menschen über diese Ideale und ihre Verwirklichung im Alltag nicht längst genug? Nach vielen Jahren u.a. als Referatsleiter in einem Sozialministerium (volkswirtschaftliche Analysen zur Sozialpolitik) und diversen fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Sozial- und Familienpolitik sowie Rechtsphilosophie (promovierter Volkswirt mit Zusatzstudium Sozialrecht und Rechtsphilosophie, teils im Internet verfügbar) wird im vorliegenden Buch das emotionale Stilmittel des Gedichtes genutzt, um die Würde, Gerechtigkeit und die Achtung Schwächerer mit der ihnen zukommenden hohen Bedeutung auszudrücken.

Die Gedichte in der Sammlung „Würde – daran will ich dich erkennen“ von Andreas Netzler drücken Gefühle und Herausforderungen mit einer Intensität und Unmittelbarkeit aus, wie es in wissenschaftlich-neutralen Werken selten möglich oder als subjektive Erlebnisqualität nicht gewollt ist. Die hier abgedruckten Gedichte sollen das Glück und die Herausforderung einer würdevollen Gesellschaft als Bedingung einer wahrhaft „Lebens-reichen“ und „geglückten“ Gesellschaft erkunden. Der Autor (geboren 1953, verheiratet, drei Kinder) lebt in Augsburg und Oberammergau und hat via tredition bereits Gedichte zum Alltag, zu Vergänglichkeit und Hoffnung, zu Liebe, Zuneigung und Partnerschaft und zur Weihnachtszeit veröffentlicht.

„Würde – daran will ich dich erkennen" von Andreas Netzler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31308-8 zu bestellen.

