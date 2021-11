Waldweihnacht im skywalk allgäu – Advent-Highlight für die ganze Familie

Am zweiten und dritten Adventwochenende veranstaltet der skywalk allgäu wieder seine beliebte „Waldweihnacht“.

Das winterliche Gelände des Naturerlebnisparks wird hierfür festlich geschmückt und beleuchtet. +++ Verkaufsstände bieten verschiedene Waren und kulinarische Köstlichkeiten an. +++ Zudem gibt es ein stimmungsvolles Musik- und Begleitprogramm. +++ Bei guter Witterung ist auch der Baumwipfelpfad teilweise begehbar. +++ Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept.

Der skywalk allgäu lädt dieses Jahr in der Adventszeit wieder zu einem besonderen Event ein. Es handelt sich um die letzte große Veranstaltung der Saison und gleichzeitig ein echtes Highlight: Die wunderschöne Waldweihnacht. Sie wird am zweiten und dritten Adventswochenende (03.-05.12. sowie 10.-12.12.) auf dem Gelände des Naturerlebnisparks stattfinden.

Für das winterliche Familienfest werden Teile des Geländes sowie des Baumwipfelpfades festlich beleuchtet. In geschmückten Buden präsentieren Aussteller verschiedene Waren wie Kunsthandwerk, Schmuck, Deko und Genussmittel. Zudem dürfen sich die Gäste auf kulinarische Köstlichkeiten freuen – etwa himmlische gegrillte Burger, Suppe im Brotlaib oder die beliebten süßen Schupfnudeln mit Zimt. Aufwärmen kann man sich an einer der offenen Feuerstellen oder mit heißen Getränken wie Glühwein und Punsch.

Abgerundet wird das stimmungsvolle Event vor winterlicher Bergkulisse von einem abwechslungsreichen Begleitprogramm. Dazu zählen zur Adventszeit passende musikalische Einlagen von Chören sowie von Alphorn- und Blechbläsern. Zudem haben einige besondere Gäste ihren Besuch angekündigt, darunter die Schneekönigin, eine Gruppe von Klausen und Bärbele sowie der Nikolaus in Begleitung von Engel, Esel und Krampus. Speziell für Kinder gibt es ein „Himmelspostamt“, wo sie ihren Wunschzettel ans Christkind schreiben können. Zudem können sie einem Kerzenzieher oder einem Schmied einen Besuch abstatten, um eine eigene Kerze oder einen selbstgemachten Schlüsselanhänger zu fertigen.

Zur Waldweihnacht gelten vergünstigte Eintrittspreise. Für jedes verkaufte Ticket wird ein Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. An beiden Wochenenden verkehrt jeweils am Samstag und Sonntag zwischen Demmel-Parkplatz (Scheidegg) und skywalk allgäu ein Busshuttle. Die letzte Rückfahrt ab skywalk allgäu ist um 20:15 Uhr.

Der Baumwipfelpfad ist bei guter Witterung ebenfalls teilweise begehbar. Garantierter Einlass besteht nur mit gültigem Online-Ticket, da an den Eintrittskassen eine limitierte Anzahl von Tickets verfügbar ist. Die Besucherzahl pro Tag ist begrenzt, weshalb zu einer frühzeitigen Buchung geraten wird. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Änderungen vorbehaltlich gesetzlicher Vorgaben. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf unserer Webseite.

Öffnungszeiten Waldweihnacht 2021:

– 03.12.-05.12.: Fr. 16-20 Uhr, Sa. und So. 12-20 Uhr

– 10.12.-12.12.: Fr. 16-20 Uhr, Sa. und So. 12-20 Uhr

Eintrittspreise:

– 4,50 EUR für Erwachsene

– Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre

Weitere Informationen unter: https://www.skywalk-allgaeu.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : Haeusslera@skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

Pressekontakt:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : Haeusslera@skywalk-allgaeu.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Innovative Technologie: Mit der einzigartigen eSIM.me das Smartphone revolutionieren