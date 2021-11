Innovativ und gesund: OILYSH Goldene Milch Kapseln – vegan, perfekt dosiert und gut verträglich

Goldene Milch in Kapselform: leichter geht’s nicht!

Gesundheit ist das höchste Gut für jeden Menschen. Nicht umsonst wünscht man sich zum Geburtstag gegenseitig nicht nur Glück und Erfolg, sondern vor allem auch gute Gesundheit.

In unserer westlichen Kultur ist es zwar lange Zeit üblich gewesen, sich auf die Schulmedizin zu verlassen, aber mittlerweile gibt es viele Menschen, die lieber vorbeugen wollen. Statt darauf zu bauen, dass man im Krankheitsfall mit den richtigen Medikamenten behandelt wird, ist es ja auch wirklich besser, sich gesund zu halten, um möglichst gar nicht erst krank zu werden.

Mit den sanften Produkten von OILYSH kann man sich das Leben etwas einfacher machen, denn mit einer gesunden Ernährung ist schon viel gewonnen. Vitamine und Spurenelemente tragen dazu bei, den Körper zu unterstützen. Allerdings ist es nicht immer einfach, im hektischen Alltag den Überblick zu behalten, ob man ausreichend von allem zu sich genommen hat. Nicht umsonst sind Nahrungsergänzungsmittel daher beliebt.

Goldene Milch in Kapselform: leichter geht’s nicht!

Die Firma OILYSH hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders gut verträgliche Nahrungsergänzungsmittel anzubieten. Dass es ihr gelungen ist, die „Goldene Milch“ in Kapselform nachzubilden, darauf ist der Inhaber besonders stolz: „Unsere Goldene Milch Kapseln sind wie alle unsere Nahrungsergänzungsmittel ganz bewusst moderat dosiert. Schließlich sollen sie gut verträglich sein und sich an den gesetzlichen Vorgaben orientieren.“

Von der positiven Wirkung der sogenannten Goldenen Milch hat man schon gehört. Vor allem das darin enthaltene Kurkuma ist ein echter Alleskönner. Allerdings ist es immer ein kleiner Aufwand, alle Gewürze abzumessen und in die Milch einzurühren. Und vor allem: Nicht jeder mag den intensiven Geschmack, ganz gleich, ob er in tierischer oder pflanzlicher Milch daherkommt. „Wir haben uns viel Mühe gegeben, um eine optimale Zusammensetzung zu erreichen.“ Die kleinen Kapseln enthalten alle wichtigen Stoffe, die die Goldene Milch so wertvoll machen: Kurkuma, Ashwagandha, Ingwer, Ceylon-Zimt, Gerstengras, Vitamin B12 und Curcumin.

„So bekommt niemand mehr vom Kurkuma gelb verfärbte Zähne oder muss sich die Nase zuhalten, weil die Gewürze zu intensiv duften“, sagt der Firmeninhaber.

Gesund zu bleiben kann so einfach sein

Das Rezept für die Goldene Milch kommt aus dem Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunst. Goldene Milch belebt die Sinne und hat viele positive Wirkungen auf unsere Gesundheit. Statt bei Krankheiten immer gleich zu Chemiekeulen zu greifen, ist es oft schonender, auf sanfte pflanzliche Mittel zu setzen. Die dem Ingwer ähnliche Kurkumawurzel wird in Asien traditionell als hervorragendes Heilmittel geschätzt. Der Inhaltsstoff Curcumin färbt die kleine Knolle intensiv gelb. Er ist zusammen mit Kurkuma auch ein Hauptbestandteil von Currymischungen und hat vor allem schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften. Wer also nicht bei jedem Wehwehchen auf die Produkte der Pharmaindustrie zurückgreifen will, sollte vorbeugend eine Kur mit den Goldene Milch Kapseln von OILYSH probieren.

Die Gesundheit ist unser höchstes Gut, das hat die Corona-Pandemie noch einmal mehr verdeutlicht. Es ist wichtig, sich gesund zu erhalten, um nicht allen Viren und Bakterien eine Angriffsfläche zu bieten. Ein widerstandsfähiger Körper mit gut funktionierendem Immunsystem ist weniger anfällig für Krankheiten aller Art. Und gerade bei den berühmten Zivilisationskrankheiten ist Vorbeugung durch gesunde Ernährung mit frischer, ausgewogener Kost sinnvoll. Um bestens gewappnet zu sein, auch wenn es mal nicht jeden Tag mit dem frischen, selbstgekochten Essen klappt, sind Nahrungsergänzungsmittel eine echte Hilfe im Alltag.

Das in den Goldene Milch Kapseln enthaltene Vitamin B12 beispielsweise ist enorm wichtig, denn es hilft, die normale Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten, es trägt zur normalen psychischen Funktion bei, zur Verringerung von Müdigkeit, zur Bildung der roten Blutkörperchen, zum Energiestoffwechsel und zur normalen Funktion des Nervensystems.

4 Kapseln täglich, mit viel Flüssigkeit während der Mahlzeiten eingenommen, decken den Bedarf an Vitamin B12. Das ist z.B. besonders wichtig für Veganer, die aufgrund des Verzichts auf tierische Produkte leicht einen Vitamin-B12-Mangel entwickeln können. Die Goldene Milch Kapseln von OILYSH sind inklusive der Kapselhülle vegan und gut verträglich.

Weitere Informationen gibt es auf der Website von OILYSH.

+++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Concept Vitalprodukte – c/o OILYSH

Herr Detlef Graßmeier

Villigster Str. 24

58239 Schwerte

Deutschland

fon ..: 02304 9681484

fax ..: 02304 996620

web ..: https://www.oilysh.de

email : info@oilysh.de

Es muss nicht immer viel oder aufwändig sein, um Resultate zu sehen und sich gut zu fühlen. Mit OILYSH wollen wir dem Körper von innen und außen etwas Gutes tun.

Zu Beginn unserer Arbeit haben wir uns viel mit herkömmlichen Cremes und Körperlotionen beschäftigt. Nach intensiver Einarbeitung in die Inhaltsstoffe, haben wir feststellen müssen, dass die Vielzahl von Inhaltsstoffen nicht zu unserer Idee einer natürlichen Pflege und unserer Marke passt.

OILYSH ist bewusst minimalistisch gehalten, sowohl bei der Optik unserer Produkte, als auch bei den bewusst ausgewählten Inhaltsstoffen.

Unsere Pflege-Öle sind frei von Parfümen, gute hautverträglich und täglich, für jede Altersgruppe und jeden Hauttypen, nutzbar.

Unsere Nahrungsergänzungsmittel sind bewusst nicht überdosiert oder hochdosiert, sondern orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und Leitlinien, um den Körper auch wirklich langfristig etwas Gutes zu tun.

Unser Ziel war es, eine gesunde und verträgliche Art und Weise zu finden, um die Haut und den Körper zu pflegen.

Mit unseren Ölen haben wir einen Allrounder in jeglicher Hinsicht gefunden. Sie werden zur Körper- und Haarpflege eingesetzt und wirken von Innen als Nahrungsergänzungsmittel.

Nach intensiver Einarbeitung und mehrjähriger Produktauswahl war OILYSH letztendlich geboren und bietet euch heute die Körper- und Hautpflege die Ihr verdient.

Simply natural, simply oilysh

Pressekontakt:

Concept Vitalprodukte – c/o OILYSH

Herr Detlef Graßmeier

Villigster Str. 24

58239 Schwerte

fon ..: 02304 9681484

email : info@oilysh.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Innovative Technologie: Mit der einzigartigen eSIM.me das Smartphone revolutionieren Waldweihnacht im skywalk allgäu – Advent-Highlight für die ganze Familie