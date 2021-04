Moringa Kapseln – ein extrahiertes Wunder der Natur

Der Moringabaum – in Deutschland nicht sonderlich bekannt, aber in Südasien und Afrika ein geliebter Wunderbaum mit heilenden Kräften.

Moringa wird nicht umsonst als Wunderbaum beschrieben. Pflanzenteile des Moringa Baumes, welcher vor allem in Südasien und Afrika weit verbreitet ist, werden schon seit Jahrtausenden als Heilmittel, sowie als Nahrungsmittel verwendet. Der Grund dafür ist nicht nur der hohe Gehalt an Nährstoffen, sondern auch die nachgewiesene antioxidative und entzündungshemmende Wirkung. Seit einiger Zeit ist Moringa mit seiner gesundheitsfördernden und heilenden Wirkung auch in Europa bekannt geworden.



Die Pflanze ist vor Ort in den Läden kaum irgendwo zu finden, aber es gibt professionelle Online-Shops wie den von Bionutra, wo wir hochwertige, vegane und natürlich zusatzfreie Kapseln mit reinem Pulver der Moringa Pflanze finden.



Mehr zum Background sowie Fachwissen des Bionutra Teams ist weiter unten zu finden. Schließlich sollte man Nahrungsergänzungsmittel mit großem Potenzial nur dort kaufen, wo man wirklich erstklassige Bio Qualität ohne Rückstände vom Experten bekommt.



2 Monate bestens mit Moringa versorgt



Mit der 2-Monatspackung sind Sie bei einer Dosierung von 4 Kapseln pro Tag gut und gerne für zwei Monate versorgt und können sich darauf verlassen, dass die Nährstoffe aus dem Baum des Lebens Ihren Körper versorgen und zur Gesundheit verhelfen. Selbstverständlich handelt es sich bei den bio Moringa Kapseln um Produkte in deutscher pharmazeutischer Qualität. Werfen Sie ganz einfach einen Blick auf das Sortiment von Bionutra und Sie werden feststellen, dass neben den Moringa Kapseln noch viel mehr wertvolle Nahrungsergänzungsmittel zu finden sind, welche Sie für die Instandhaltung und Förderung Ihrer persönlichen Gesundheit nutzen können.



Doch natürlich dienen die Produkte aus dem Bionutra Shop nicht nur Ihrer eigenen Gesundheit, sondern auch Familienmitglieder, Bekannte oder Freunde freuen sich mit Sicherheit über hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, welche tatsächlich eine Wirkung erzielen, die es wert ist.



Bionutra – Erfahrung an der Berliner Charité



Bei Bionutra kaufen Sie keine gewöhnlichen Nahrungsergänzungsmittel von jemandem der einfach nur Geld verdienen möchte, sondern Sie können auf die Expertise eines Teams vertrauen, welches durch die langjährige Forschungsarbeit an der Berliner Charité profitieren durfte und dieses Wissen, im Rahmen der Herstellung von Superfoods sowie der Verarbeitung von gesundheitsfördernden Pflanzen nutzen kann, um Ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun.



Bionutra setzt auf hundertprozentige biologische Qualität, sodass Sie die hochdosierten Moringa Kapseln wirklich als elementaren Bestandteil Ihres Gesundheitskonzepts nutzen oder sogar als Heilmittel gegen Krankheiten und Schmerzen verwenden können. Das schließt natürlich nicht aus, dass die Nahrungsergänzungsmittel auch als schmackhafter Zusatz für Mahlzeiten verwendet werden können oder im Rahmen des Backens auch für die Zubereitung von Keksen, Kuchen oder anderem Gebäck geeignet sind.





Alle Kapseln aus dem Hause Bionutra sind zu 100% vegan und enthalten weder Laktose, noch Gluten. Darüber hinaus sind die Kapseln von Bionutra frei von jeglichen Zusätzen wie Magnesiumstearat oder anderen Füllstoffen. Die Kapseln beziehungsweise der Inhalt sind darüber hinaus rückstandskontrolliert auf unerwünschte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Schwermetall. Dafür sorgen die ausführlichen Test von Agrolab, die in Deutschland stattfinden.

