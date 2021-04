Kurkuma Kapseln – entzündungshemmend und gut für die Knochen

Wer sich für Superfoods interessiert, darf in diesem Beitrag einen genaueren Blick auf das Potenzial und die Wirkung der Kurkuma Knolle werfen.

Kurkuma ist eines der bekanntesten Superfoods und hat seinen guten Ruf als gesundes Nahrungsergänzungsmittel nicht umsonst. Die gelbliche Knolle, welche auf den ersten Blick der Ingwerknolle sehr ähnlich wirkt, bietet uns viele gesunde Nährstoffe. In der Medizin soll Kurkuma unter anderem bei Dickdarmkrebs sowie Krebs der Prostata oder auch Brustkrebs helfen. Der beigefügte Pfeffer begünstigt den Stoffwechsel und somit auch die Aufnahme der Nährstoffe aus dem Kurkuma. Kurkuma mit Pfeffer ist die perfekte Kombination, um dem Körper auf eine ganzheitliche Art und Weise etwas Gutes zu tun.



Die entzündungshemmende Wirkung von Curcumin, einem Hauptinhaltsstoff der Kurkuma Knolle, ist ebenfalls bewiesen. Die Inhaltsstoffe von Kurkuma sollen darüber hinaus die Knochengesundheit fördern und die Knochendichte erhalten. Osteoporose Patienten könnten sich z.b. für diese medizinische Wirkung interessieren. Ebenfalls wird Curcumin – den Hauptinhaltsstoff von Kurkuma – nachgesagt, dass es die Produktion von Gallenflüssigkeit anregt und den Gallenfluss erhöht. Auf diese Weise wird die Fettverdauung optimiert und der Metabolismus vermutlich angeregt. Die Wunderwurzel soll sogar bei Alzheimer wirken. Die Forschungsergebnisse basieren jedoch für gewöhnlich auf Umständen aus dem Labor. Das bedeutet im Klartext, dass wir über den normalen Weg in vielen Fällen gar nicht ausreichend der Inhaltsstoffe aufnehmen können, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. An dieser Stelle können Kapseln zum Einsatz kommen bei denen die Inhaltsstoffe extrahiert wurden und in einer höheren Dosierung vorliegen.



Allerdings sind wir nicht gezwungen, Kurkuma in Form von Kapseln zu konsumieren. Das Pulver kann ebenso in der Küche verwendet werden. Als Extra auf dem Pfannkuchen, beigemischt im Curry oder als Würzung für Gemüsebeilagen. Ebenso schmeckt die gelbliche Wurzel in Getränken. Die sogenannte goldene Milch ist als ayurvedisches Heilgetränk sehr beliebt und konnte schon viele Menschen nicht nur von Schmerzen befreien, sondern das Leid zusammen mit der Krankheit gänzlich heilen.



In der ayurvedischen Lehre spielt Ingwer eine große Rolle und wird gerne auch als Schönheitselixier bezeichnet. Außerdem gilt die Knolle hier als antioxidatives und Energie spendendes Gewürz, welches bei Gelenkschmerzen sowie einem steifen Körper hilft. Hier kommt die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung der kleinen, gelben Knolle zum Einsatz. Die Ankurbelung des Stoffwechsels soll zudem bei einem Völlegefühl nach fettreichem Essen hilfreich sein.



Alle Kapseln aus dem Hause Bionutra sind zu 100% vegan. Darüber hinaus wird bei der Herstellung der Kapseln gänzlich auf Laktose sowie Gluten verzichtet. Alle Stoffe, welche in den Kapseln von Bionutra landen, sind zu 100% ökologisch angebaut. Außerdem werden die Inhaltsstoffe zuvor in Deutschland auf diverse Rückstände wie Schwermetalle und andere unerwünschte Stoffe getestet.



Natürlich finden sie im Sortiment von Bionutra neben den Kurkuma Kapseln, die übrigens hochdosiert und somit extrem wirkungsvoll sind, noch viel mehr Nahrungsergänzungsmittel, welche in den meisten Fällen wunderbar mit den Ingwer-Kapseln kombiniert werden können, um eine noch stärkere sowie umfangreichere Wirkung zu erzielen. Gesundheit ist unser größtes Gut. Mit dieser simplen aber bedeutsamen Botschaft möchte Bionutra einen Anteil zur Weiterentwicklung der Gesundheit und Fitness unsere Spezies beitragen. Nicht bedeutet, das viele Nahrungsergänzungsmittel auch für unsere Haustiere durchaus gesund sein können.

BTG Berlin Trade GmbH ist eine international agierende Handels-und Beratungsfirma. Unsere Hauptkompetenz liegt in der Vermarktung von biologischen Superfoods und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel online in Deutschland und Europa.

