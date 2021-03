Bionutra Triphala Kapseln für Vitalität und Fitness

Die ganzheitlichen Heilungskräfte der Natur sind phänomen. Alleine mit der Haritaki Pflanze soll sich der Sauerstoffgehalt im Blut um bis zu 300% erhöhen lassen.

Die Bionutra Triphala Mischung besteht aus insgesamt drei Pflanzen, welche gemeinsam die Vitalität des Körpers fördern. Diese drei Pflanzen sind:



Amalaki

Bibhitaki

Haritaki



Amanaki ist eine indische Stachelbeere, welche nicht nur in ihrer Heimat in medizinischer Hinsicht sehr beliebt ist und vielfältig eingesetzt werden kann. Der Pflanze Amalaki werden viele Wirkungsweisen nachgesagt. So können wir die Pflanze unter anderem verwenden, um Asthma zu heilen bzw. die Nebenwirkungen zu lindern. Außerdem lässt sich eine Bronchitis mit der indischen Stachelbeere behandeln und auch Kopfschmerzen können mit Amanaki auf eine biologische, natürliche und ganzheitliche Art und Weise beseitigt werden. Wenn wir Probleme mit Husten haben, können wir die indische Stachelbeere Amanaki ebenfalls nutzen, um unser Immunsystem durch die natürlichen Heilungskräfte zu stärken.



Die Pflanze Bibhitaki wird als homöostatisch bezeichnet. Das bedeutet soviel, dass sie hinsichtlich der medizinischen Wirkung den Körper ins Gleichgewicht bringt und dabei auch das Blut reinigt.



Die Wirkung von der Haritaki Pflanze ist unglaublich und extrem vielfältig. Der Pflanze werden unter anderem folgende Eigenschaften zugeschrieben:



Abführend

Entgiftend

Durchblutungsfördernd

Nervenstärkend

Übelkeit verringern

Verjüngend



Darüber hinaus soll die Pflanze auch eine blutreinigende Wirkung haben.



Schauen wir uns die Wirkungen aller drei Pflanzen rückblickend an, so wird klar, weshalb das Bionutra Triphala-Pulver so wertvoll für unsere Gesundheit ist. Eines sollte man niemals vergessen, Gesundheit ist unser höchstes Gut und dieses Wunderpulver kann ganz einfach in Kapselform vollkommen biologisch konsumiert werden, um den Körper ganzheitlich zu stärken.



Alle Bio Triphala Kapseln aus dem Hause Bionutra sind zu 100% vegan. Hier ist nicht nur keine Gelatine drin, sondern auch auf Laktose sowie Gluten wird zu 100% verzichtet. Die Verkapselung aller bio Triphala Kapseln wird darüber hinaus vor der Aufbereitung durch das deutsche Unternehmen Agrolab auf diverse Rückstände wie z.b. Schwermetalle oder andere mikrobiologische Faktoren untersucht. Das Team von Bionutra verfügt über einen langjährigen Background der Biochemie und durfte durch Forschungstätigkeiten an der Berliner Charité genau die Erfahrung sammeln, welche wir uns wünschen, wenn wir Nahrungsergänzungsmittel kaufen möchten, die der Gesundheit wirklich dienlich sind. Bei den hochdosierten Triphala Kapseln von Bionutra halten wir also pure Gesundheit und pures Potential in unseren Händen, bevor wir unserem Körper dieses Wunderpulver zuführen.



Werfen Sie einfach einen Blick auf das umfangreiche Sortiment von Bionutra und sie werden feststellen, dass es hier neben den hochdosierten Triphala Kapseln noch viel mehr wertvolle Produkte gibt, welche ihre Gesundheit sowie Vitalität stärken und fördern können. Wir wünschen ihnen viel Spaß.

