Innovative Technologie: Mit der einzigartigen eSIM.me das Smartphone revolutionieren

eSIM.me ist weltweit die einzige Möglichkeit, bestehende Smartphones mit der eSIM-Technologie auszurüsten und Android-Smartphones mit DUAL eSIM auszustatten.

Der neue Trend beim Smartphone heißt eSIM. Die jüngste Generation der SIM-Karten bietet den Vorteil, nicht mehr bei Anbieterwechsel, Auslandsaufenthalten oder Tarifänderungen die SIM-Karte austauschen zu müssen. Klingt toll, aber leider bieten bisher nur wenige Hersteller Smartphones an, die einen eSIM-Chip eingebaut haben. Dabei wäre es eine super Sache, den neuen eSIM-Standard zu verwenden. Aber deshalb schon wieder ein neues Smartphone kaufen? Das ist nicht nur teuer, sondern auch umweltschädlich. Zum Glück ist eine Lösung dieses Problems jetzt ganz frisch auf dem Markt.

Die Firma TelcoVillage hat sich nämlich dazu Gedanken gemacht und mit eSIM.me ein Produkt entwickelt, das fast jedes Smartphone auf den neuen Standard aufrüsten kann – und zwar ein für allemal. Außerdem ist eSIM.me aktuell die einzige Möglichkeit dual eSIM auf einem Android-Smartphone zu nutzen.

eSIM.me erfüllt alle technischen Standards der eSIM-Technologie. Die meisten Mobilfunk-Netzbetreiber funktionieren bereits mit eSIM.me. eSIM.me lädt alle Netzbetreiber zu einer langfristigen Zusammenarbeit ein.

Die einzigartigen Funktionen von eSIM.me

Einmal in dem Smartphone installiert, kann man mit der eSIM.me Karte sämtliche eSIM-Profile online herunterladen. Dazu muss man nur die eSIM.me Karte in den SIM-Karten-Slot des Smartphones einlegen, die kostenlose eSIM.me APP aus dem Google Playstore herunterladen und kann dann für sämtliche Anwendungsbereiche ganz einfach QR-Codes scannen.

Die eSIM.me Karte kann mehr als 10 eSIM-Profile speichern. „Es ist kinderleicht und sehr praktisch“, so Maximilian Rößner von der TelcoVillage GmbH. „Mit unserer eSIM.me APP kann man ganz einfach zwischen den Profilen hin- und herwechseln, ohne wie früher umständlich jedesmal die SIM-Card tauschen zu müssen.“

Als neuer SIM-Kartenstandard funktioniert eSIM in jedem Land und ist damit bestens für Urlaubs- oder Geschäftsreisen geeignet. War es früher eine Herausforderung, das Smartphone auf den Tarif in einem anderen Land umzustellen, kann man mit der eSIM.me die entsprechenden Profile speichern und braucht sie im Bedarfsfall nur zu aktivieren.

Und auch für den Tarifwechsel zu Hause ist eSIM.me die beste Lösung: Profil kaufen, herunterladen, wechseln, fertig. Die eSIM.me-Karte bleibt dabei immer im Gerät und macht jeden Wechsel mit. Das mühsame mechanische Herausfischen und wieder Einstöpseln der winzigen SIMkärtchen kann man sich so ersparen. Die einzigartige eSIM.me funktioniert wie eine kleine Festplatte.

Eine nachhaltige Idee – mit eSIM die Umwelt schonen

Noch bis vor wenigen Jahren wurden gedankenlos SIM-Karten produziert und schnell wieder entsorgt, sobald sie nicht mehr gebraucht wurden. Mittlerweile ist klar, dass unsere Müllberge nicht grenzenlos weiterwachsen dürfen. Die eSIM.me Karte ist geeignet, die Lebensspanne eines Smartphones um Jahre zu verlängern. Die innovative Technologie sorgt dafür, dass das Handy aufgerüstet wird und jederzeit mit den neuesten Funktionen und Tarifen versorgt werden kann. Gleichzeitig tut man der Umwelt Gutes, denn so vermeidet man Plastikmüll und außerdem die CO2-Emissionen, die durch Produktion und Transport ständig neuer SIM-Karten entstehen würden.

Übrigens wird so natürlich auch der eigene Geldbeutel geschont, denn mit einer einzigen eSIM.me-Karte hat man alles, was man für sein Handy braucht und kann bequem lokale SIM-Karten in Form von eSIM-Profilen weltweit herunterladen. Somit gehören Roaming-Gebühren bald der Vergangenheit an. Und statt das Handy zu wechseln, um auf dem technisch neuesten eSIM-Stand zu sein, muss man nur die eSIM.me-Karte einlegen und macht so sein Smartphone eSIM-kompatibel. Eindeutig die bessere Herangehensweise!

Kosten fallen nur einmalig beim Kauf der eSIM.me Karte an. Es gibt keine Abokosten oder Ähnliches. Es ist auch nichts vorinstalliert. Die eSIM.me Karte stellt lediglich die eSIM-Technologie zur Verfügung, sodass der Nutzer das oder die gewünschten eSIM-Profile kaufen kann oder seinen bestehenden Mobilfunkvertrag als eSIM-Profil installieren kann. Dazu braucht man nur den entsprechenden QR-Code zum eigenen Vertrag vom Mobilfunkanbieter.

Interessierte, die herausfinden wollen, ob ihr Android-Smartphone mit eSIM-Kompatibilität ausgerüstet werden kann, können sich hier die eSIM.me APP runterladen: https://app.esim.me

++++++++++++++++++++++++++++

Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=7E4fle4WoxQ

++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TelcoVillage GmbH

Herr Christos Omiridis

Hennigsdorfer Str. 126

13503 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 22 179 00 00

web ..: https://esim.me

email : press@telcovillage.com

Die TelcoVillage GmbH ist ein Innovator in der Telekommunikationsindustrie und hat u.a. multinationale Mobilfunk-Netzbetreiber als Kunden.

Mit dem eigens entwickelten Mobilfunk-Kernnetzen werden Mobilfunknummern (Voice, SMS, RCS) in aller Welt in der Cloud realisiert und in digitalen Diensten wie z.B. Microsoft Teams integriert.

Mit dem revolutionären Produkt eSIM.me werden Smartphones um eSIM-Kompatibilität erweitert, was deren Lebensdauer verlängert. Somit kann jedermann einen lukrativen Beitrag zum Umweltschutz leisten.



Pressekontakt:

TelcoVillage GmbH

Herr Maximilian Rößner

Hennigsdorfer Str. 126

13503 Berlin

fon ..: 015888700700

email : press@telcovillage.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

High School Year – Zeit für junge Menschen zu wachsen